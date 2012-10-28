تمدید ارسال مقالات سمینار دانشجویی تاریخ و فلسفه علم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات علم مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نظر دارد با هدف 1- تشویق دانشجویان به پژوهش 2- آشنایی دانشجویان با موضوعات پژوهشی یکدیگر و 3- فراهم آوردن زمینه برای نقد یکدیگر، سالانه سمینارهای دانشجویی با موضوع تاریخ و فلسفه علم برگزار نماید.

بدین وسیله از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقاله و شرکت در اولین دوره از سمینارهای دانشجویی تاریخ و فلسفه علم، که در اسفند ماه سال 1391 در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.

مقالات در همه موضوعات مرتبط با فلسفه و تاریخ علم مورد ارزیابی قرار رفته و مقالاتی که از کیفیت و نوآوری بالاتری برخوردار باشند برای ارائه در سمینار پذیرفته خواهند شد. در صورت تصویب کمیته علمی، تعدادی از مقالات پذیرفته شده در مجموعه‌ای به چاپ خواهد رسید.

مقالات ارسالی باید حداکثر دارای 4000 کلمه باشند. متقاضیان شرکت در سمینار می‌توانند تا پیش از پایان آبان‌ماه 1391 مقالات (و یا چکیده مقاله بین 700 تا 1000 کلمه) خود را به صورت الکترونیکی و در قالب فایل‌های ورد یا پی دی اف به آدرس ایمیل hpscirip@yahoo.com ارسال کنند. نتیجه ارزیابی از طریق ایمیل تا دی ماه 1391 به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

علاقمندان در صورت وجود هر سؤالی می توانید به آدرس Keyvan.alasti@yahoo.com ایمیل بزنند.

