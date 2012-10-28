موج تغییرات به فرمانداری دورود رسید/ نصرت الله رشنو هم رفتنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه ششمین تغییر در فرمانداریهای استان لرستان به نام فرماندار دورود افتاد تا بعد از تغییرات در سطح فرمانداریهای ازنا، دلفان، الشتر، بروجرد و الیگودرز این بار نصرت الله رشنو از جایگاه فرمانداری دورود کنار گذاشته شود.

در حال حاضر حکم سرپرستی فرمانداری دورود برای حسن احمدی معاون فرماندار زده شده است و باید منتظر ماند و دید که آیا این حکم تبدیل به فرمانداری می شود یا خیر!

البته نصرت الله رشنو از جمله فرماندارانی بود که مدت طولانی در سمت فرمانداری دورود مشغول به فعالیت بوده است به طوریکه وی هفت سال مسئولیت فرمانداری این شهرستان را بر عهده داشت.

انتصاب ششمین سرپرست برای فرمانداریهای استان لرستان در حالی رخ می دهد که تاکنون هشت فرماندار از مجموع 10 فرماندار لرستان در دوره مسئولیت حبیب الله دهمرده در استانداری لرستان تغییر یا جابجا شده اند که برخی از این تغییرات در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ داد.

در طول دوماه اخیر نیز با شروع موج دوم تغییرات بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی 6 فرماندار تغییر کردند به طوریکه هم اکنون نیمی از فرمانداریهای لرستان با سرپرست اداره می شود.

در حال حاضر رضا آریایی مسئولیت سرپرستی فرمانداری الیگودرز، مهدی پازوکی سرپرست فرمانداری بروجرد، حسن احمدی سرپرست فرمانداری دورود و اردشیر صفاپور و غلامرضا دهقان نیز سرپرستی فرمانداریهای سلسله و ازنا را بر عهده دارند.

در این مدت تکلیف فرمانداری دلفان مشخص شد تا رضا دریکوند که تاکنون مسئولیت سرپرستی فرمانداری را بر عهده داشت به عنوان جوان ترین فرماندار لرستان به این سمت منصوب شود.

روند تغییرات در سطح فرمانداریهای استان لرستان در سال پایانی دولت دهم در حالی رخ می دهد که دولت برای سال پایانی فعالیت خود برنامه ریزی های کلانی انجام داده و باید پروژه های زیادی را آماده بهره برداری کند.

به هر روی امید می رود ثبات به فرمانداریهای استان به عنوان صف مقدم خدمات دولت در شهرستانهای محروم استان لرستان بازگردد و با ورود افراد جدید با تفکرات و برنامه های نو شاهد تغییرات مثبت در سطح فرمانداریهای استان باشیم.