نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعطیلات لیگ برتر تصریح کرد: شاید این تعطیلات در یک مقطع به نفع بعضی از تیم‌ها باشد ولی اگر بخواهیم لیگ سرحال و پویا داشته باشیم این وقفه‌ها به ضرر فوتبال ماست.

وی افزود: به لحاظ فوتبالی هیچ جای دنیا این اتفاقات رخ نمی‌دهد. الان نزدیک تعطیلات نیم فصل هستیم و هنوز درباره جام حذفی تصمیم نهایی گرفته نشده است. هر روز هم نظریه‌های عجیب و غریبی برای برگزاری این مسابقات داده می‌شود که آدم از شنیدن آنها خنده‌اش می‌گیرد. با این وضعیت باشگاه‌ها بلاتکلیف هستند.

مربی فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: مدتی بود که لیگ برتر نظم خاصی گرفته بود ولی انگار مجددا داریم به شرایط گذشته برمی‌گردیم که برنامه‌ها اصلا مشخص نیست.

سعداوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیت فولاد خوزستان و احتمال جذب بازیکن در نیم فصل تاکید کرد: تنها بازیکنی که الان تمایل داریم در مجموعه فولاد باشد، علی کریمی است. نام هیچ بازیکن دیگری اصلا مطرح نیست.

وی یادآور شد: امثال علی کریمی سالیان سال برای فوتبال ما زحمت کشیده‌اند و ما نباید به سادگی از کنار آنها بگذریم. من نمی‌دانم چه مشکلی بین او و پرسپولیس وجود دارد ولی اواخر دوران بازیگری‌ام در پرسپولیس با حضور کریمی در این تیم همراه بود. همچنین در یک دوره که دستیار "وینگادا" بودم کریمی هیچ مشکلی با کادر فنی نداشت و همیشه کمک می‌کرد که مشکلات حل شود. در حال حاضر شرایط طوری است که خیلی مسائل را درباره کریمی مطرح می‌کنند ولی فکر می‌کنم هدف چیز دیگری است.

سعداوی در پایان درباره بازی فولاد با صبای قم هم گفت: صبا تیم خوبی است که هفته گذشته هم مقابل آلومینیوم پیروز شده است. با توجه به اینکه امتیازات صبا و فولاد در جدول برابر است این مسابقه برای هر دو تیم 6 امتیازی است.