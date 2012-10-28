شب شعر و پرده خوانی غدیر در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان یزد، شنبه شب در مراسم شب شعر غدیر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیرخم، این عید را بزرگترین عید شیعیان دانست.

علی محمد پارساییان عنوان کرد: این عید به عنوان عید متعلق به شیعیان جهان باید به خوبی پاس داشته شود.

وی نقش هنرمندان به ویژه در زمینه شعر را در بزرگذاشت عید غدیر و رساندن پیام غدیر بسیار موثر دانست.

در این مراسم آقایان محمدی، ملک ثابت، قدیریان، فاضلی و خانم ها محرابی و نوری اشعار خود را در وصف مولای متقیان امام علی (ع) قرائت کردند.

همچنین گروه سرود غدیر به مسئولیت محمد ناصر دشتی سرود خود را با عنوان بهار دلها به اجرا درآوردند.

مسئول انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان یزد نیز در این مراسم از شورای شعر این سازمان که متشکل از شاعران پیشکسوت استان قدیریان،محمدی (کویر)، علی بیگی، هوشمند، مصدق و ابویی است، قدردانی کرد.