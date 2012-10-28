بانوی شمشیر باز یزدی در رقابت های قهرمانی کشور بر سکوی دوم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که پس از انجام 138 بازی مقدماتی و 46 بازی حذفی، مریم وهابی از تهران اول شد و به قهرمانی دست یافت.

نگین کافی از یزد هم با شکست در برابر وهابی به مقام دومی ونایب قهرمانی این دوره رقابت ها بسنده کرد.

همچنین مطهره محسنی و سروناز مرتضوی هر دو از تهران به مقام سوم مشترک رسیدند.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان هم اکنون در بخش تیمی اسلحه فلوره در حال برگزاری است.

حضور تیم اسکواش یزد در مسابقات کلوزستلایت

تیم اسکواش استان یزد از نهم آبان ماه در مسابقات کلوزستلایت به مصاف حریفان خود میرود.



تیم اسکواش استان متشکل از نوید ملک ثابت، سید محمد رضا ضیاء کاشانی، محمد فتوحی، محمد حسین جعفری، وحید حقیقت و نوید دشتی در رقابت های کلوزستلایت حضور خواهند یافت.



این رقابت ها با حضور برترین اسکواش بازان کشور از 9 آبان ماه به مدت پنج روز در استان مرکزی برگزار می شود.



مسابقه دو صحرانوردی نوجوانان استان یزد

مسابقه انتخابی دوصحرانوردی نوجوانان استان آبان در یزد برگزار شد.

این مسابقه با حضور تیمهای شهرستان یزد، میبد و صدوق برای انتخاب و اعزام نفرات برتر به مسابقات کشوری پیگیری شد که حسن توکلی از یزد بر سکوی قهرمانی ایستاد.

یوسف کارگرشورکی از میبد نائب قهرمان شد و محمدرضا شفیعی از صدوق مقام سوم را از آن خود کرد.

نفرات منتخب در روز جمعه 12 آبان در شهر همدان در دو صحرا نوردی قهرمانی نوجوانان کشور به رقابت خواهند پرداخت.