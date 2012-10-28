وهابی در اسلحه فلوره به قهرمانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی بانوان کشور ویژه رده سنی بزرگسالان روز گذشته شنبه 6 آبان در بخش انفرادی اسلحه فلوره پیگیری شد.

در پایان این رقابت‌ها که تا پاسی از شب به دلیل حجم گسترده شرکت کننده ادامه داشت، پس از انجام 138 بازی مقدماتی و46 بازی حذفی مریم وهابی از تهران اول شد و به قهرمانی دست یافت، نگین کافی از یزد هم با قبول شکست برابر وهابی به مقام دومی و نایب قهرمانی این دوره رقابت‌ها بسنده کرد.

همچنین مطهره محسنی و سروناز مرتضوی هر دو از تهران به مقام سوم مشترک رسیدند. گفتنی است رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان هم اکنون در بخش تیمی اسلحه فلوره در حال برگزاری است.