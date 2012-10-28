تهیه 35 نقشه کاربردی زمین شناسی در استان فارس

طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقشه های زمین شناسی بیشتر در مقیاسهای یک صدهزارم وغیره هستند، اظهار داشت: برای دقیق تر شدن تشخیص موقعیت گسل ها،معرفی دقیق معادن، مطالعات در زمینه آبهای زیرزمینی این نقشه در مقیاس کوچکتر در حال تهیه است و تا کنون به میزان 90 درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار 10میلیارد تومان برای انجام پروژه های اکتشافی اعلام کرد: با میزان اعتبار داده شده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی توانسته در زمینه اکتشافات 9 پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری به پایان برساند و یک پروژه نیز در مرحله پردازش قرار دارد.

رئیس سازمان زمین شناسی اعلام کرد: ژئوشیمی تنگ گورک، شناسایی افق های لاتریتی نیکل دار در لبه شمالی زاگرس، طرح تهیه سامانه اطلاعات پتانسیلهای معدنی استان فارس، اکتشاف پی جوئی دولومیت در جنوب لامرد، پتانسیل یابی مواد معدنی فلزی و غیزفلزی در منطقه بهرام گور،شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان از جمله طرح های اجرا شده است.

یوسفی اضافه کرد: طرح اکتشاف مواد معدنی به روش ژئوفیزیک هوایی که نوار شمالی تا خاوری را تحت پوشش قرار می دهد نیز دوسوم فاز یک آن برداشت انجام شده و در مرحله پردازش قرار دارد.

وی تصریح کرد: با انجام طرح شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیش از 120 نمونه سنگ نیمه قیمتی معرفی شده همچنین با مطالعه هیدروژئوشیمی نیز از چاهها نمونه برداری شد و منابع پنهان کشف می شود که این طرح از لحاظ زیست محیطی ،زمین شناسی پزشکی و معدنی اهمیت دارد.