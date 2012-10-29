کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به بررسی مشکلات دریاچه ارومیه در نشست فراکسیون محیط ‌زیست مجلس، افزود:‌ دولت باید با تأمین اعتبارت، اختصاص آب از طریق رودخانه ارس و تعطیل کردن چاه‌ های غیرمجاز، تبدیل کاربری و تغییر تکنولوژی کشاورزی در منطقه برای نجات این دریاچه قدم بردارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر تاثیری بر دریاچه ارومیه نداشته است، بر افزایش مشارکت های مردمی در اجرای پروژه نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: اجرای طرح های بزرگی همچون انتقال آب میان حوزه ای با توجه به شرایط خاص فنی پروژه ها و توپوگرافی اطراف دریاچه زمانبر است که به همین منظور باید در خصوص طرح های کوتاه مدت نظیر مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی اقدامات سریعی صورت گیرد.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخبار و اطلاعاتی که از وضعیت دریاچه ارومیه به ما رسیده است مطلوب نبوده است، تصریح کرد: همچنین بازدید نمایندگان و جمعی از مسئولان کشوری از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در دستور کار برنامه های آتی قرار دارد و گزارشی از وضعیت و اقدامات برای نجات دریاچه ارائه می شود.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح‌ های احیای دریاچه ارومیه به کندی صورت می‌ گیرد، گفت: اجرای طرح‌ های احیای دریاچه ارومیه از سوی سازمان آب و همچنین جهاد کشاورزی انجام می ‌شود که متأسفانه کمبود اعتبار باعث کندی اجرای طرح‌ ها است لذا خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی باید از مهمترین اولویت ‌های اجرایی دولت قرار گیرد.

به گزارش مهرهمچنین حسن عباس نژاد- مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌غربی در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به تازگی اعلام کرده که متأسفانه 70 درصد مساحت این دریاچه خشک شده است و به عبارت دیگر 300 هزار هکتار از مساحت آن به شوره ‌زار تبدیل شده است که این موضوع نشانگر وضعیت حاد دریاچه ارومیه بوده و لازم است در روند اجرایی طرح‌ های احیای دریاچه تسریع صورت گیرد.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی محیط زیست آذربایجان غربی هم اکنون سطح تراز دریاچه ارومیه 1270.65 سانتیمتر است که نشان دهنده تشدید وضعیت بحرانی این دریاچه ارزشمند است وضعیتی که روز به روز بر وخامت آن افزوده می شود.