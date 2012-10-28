همایش وصلت نور در اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اهر امروز هدف از برگزاری این همایش را آشنایی قشر جوان و خانواده ها با مسائل فرهنگی اجتماعی در حوزه حریم خانواده ها ذکر کرد.

ارسلان طهماسبی گفت: در این همایش یک روزه کارشناسان اجتماعی و مشاوران در خصوص ارتباط مؤثر زن و شوهر، آنچه که باید همسران در رابطه با مسئولیت و وظایف خود بدانند، تعمیق عشق و محبت در زندگی، نقش حجاب در پایداری زندگی و نقش آن در دوام زندگی، حقوق متقابل زن و شوهر با یکدیگر، بحث های خود را ارائه کردند و در ادامه شرکت کنندگان مسائل و مشکلات خود را در حوزه خانواده و مشکلات اجتماعی پیش رو در نشست صمیمی مطرح کردند.

این مقام مسئول تداوم برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاحتی و زیارتی را در جهت تقویت روحی، روانی مددجویان در مناطق زلزله زده را از برنامه های در دست اجرای این نهاد برشمرد.

وی گفت: تلاش داریم با برگزاری این نشستها، مشاوران در خانه های مددجویان خدمات مشاوره ای راهنمایی های لازم را به افراد تحت پوشش و آسیب دیده انجام دهند.



