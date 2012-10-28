قاضی سیار تعزیرات در کرج مستقر شد

رضا ناقوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: یک قاضی سیار برای رسیدگی به امور تعزیراتی و مبارزه با احتکار در کرج مستقر شده است.

وی ادامه داد: شماره تماس این قاضی در اختیار ضابطلن از جمله فرمانداری، اداره اصلاحات، مراجع مجاز بازرسی و تمامی اعضای ستاد تنظیم بازار با موضوع آرد و نان قرار گرفته است تا در هر زمان از شبانه روز که نیاز به رسیدگی باشد این مسئول در مکان حاضر شود.

ناقوس تصریح کرد: به منظور مبارزه جدی تر با احتکار و رسیدگی به موقع به تخلفات انجام شده این قاضی به صورت شبانه روزی در اختیار ضابطان خواهد بود.