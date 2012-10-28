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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

ناقوس:

قاضی سیار تعزیرات در کرج مستقر شد

قاضی سیار تعزیرات در کرج مستقر شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس تعزیرات حکومتی استان البرز از استقرار قاضی سیار به صورت شبانه روزی در کرج خبر داد.

رضا ناقوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: یک قاضی سیار برای رسیدگی به امور تعزیراتی و مبارزه با احتکار در کرج مستقر شده است.

وی ادامه داد: شماره تماس این قاضی در اختیار ضابطلن از جمله فرمانداری، اداره اصلاحات، مراجع مجاز بازرسی و تمامی اعضای ستاد تنظیم بازار با موضوع آرد و نان قرار گرفته است تا در هر زمان از شبانه روز که نیاز به رسیدگی باشد این مسئول در مکان حاضر شود.

ناقوس تصریح کرد: به منظور مبارزه جدی تر با احتکار و رسیدگی به موقع به تخلفات انجام شده این قاضی به صورت شبانه روزی در اختیار ضابطان خواهد بود. 

کد مطلب 1730202

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