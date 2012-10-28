راز ۱۰ فقره سرقت در یزد گشوده شد

سرهنگ یوسف سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران کلانتری 11 یزد با اطلاع از سرقت هشت جلد کتاب خطی از یک کارگاه، دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در بازبینی فیلم دوربین مدار بسته کارگاه دریافتند که سارق شخصی به نام "رضا" است که به جرم خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب است.

سپهوند عنوان کرد: ماموران تمام مکان هایی که احتمال تردد متهم در آنجا بود به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند و در تعقیب یکی از دوستان نزدیک وی محل سکونت رضا را شناسایی کردند.



وی عنوان کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل سکونت وی مراجعه کرده و با پوشش لباس مبدل محل را تحت نظر قرار دادند و سرانجام هنگامی که شخصی قصد ورود به منزل متهم را داشت، به همراه وی وارد منزل شده و در بازرسی از منزل او مقدار 38 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و تعدادی زیادی از اموال شامل هشت عدد کارت سوخت، پنج عدد سیم کارت، چهار دستگاه سینگ دستشویی، چهار دستگاه سنگ فرز رومیزی، چهار دستگاه دینام، سه دستگاه گاز صفحه ای، سه عدد رادیاتور بخاری خودرو و هفت دستگاه دوربین مدار بسته کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان یزد افزود: متهم در ادامه بازجویی های فنی و پلیسی گفت: با همدستی شخصی به نام "رامین" سرقت ها را مرتکب شده است.



سپهوند عنوان کرد: رامین در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از محل سکونت وی تعداد هفت جلد کتب خطی شامل سه جلد نسخه خطی با قطع رحلی، دو جلد نسخه خطی با قطع جیبی یک جلد قرآن موقوفه مدرسه خان با قطع رقعی، یک قطعه سنگ قدیمی، سه قطعه شیر برنجی، یک عدد تابلو فرش نفیس و تعداد زیادی اموال قدیمی ارزشمند کشف شد.