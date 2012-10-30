به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازگشت کاروان کشتی ایران از بازیهای المپیک 2012 لندن و هلهله و شادی مردم و متولیان ورزش، متن کامل گفتگوی رافایل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) در جمع خبرنگاران حاضر در المپیک از طریق خبرگزاری مهر منتشر شد که حاکی از وضعیت بحرانی و تعلیق احتمالی کشتی ایران بود.

انتشار این مصاحبه، واکنش های شتاب زده و احساسی متولیان فدراسیون کشتی کشورمان را به همراه داشت و مسئولان اطلاع رسانی و امور بین الملل فدراسیون با ارسال جوابیه به تکذیب این تهدید بزرگ و مهم پرداختند. البته این اقدامات احساسی و عجولانه متولیان فدراسیون نیز چندان مثمرثمر واقع نشد و خبرگزاری مهر بار دیگر برای شفاف سازی و تایید تعلیق احتمالی کشتی ایران، متن گفتگوی اختصاصی با رافایل مارتینتی را منتشر کرد.

به هر حال التهاب آن روزهای کشتی ایران با بی توجهی و اما و اگرهای مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش فروکش کرد و دوباره همه چیز به قسمت و تقدیر سپرده شد!

این زنگ خطر، چندان مورد توجه متولیان وزارت ورزش و فدراسیون کشتی قرار نگرفت و سکان داران ورزش کشورمان بدون توجه به آئین نامه های مجامع بین المللی، همچنان بر خواسته ها و تصمیمات یکطرفه خود پافشاری کردند. اما این بار نامه تهدید آمیز اخیر فیلا به فدراسیون کشتی نشان داد این تهدیدات بر خلاف تصور متولیان ورزش به هیچوجه شوخی نیست و در صورت عدم اصلاح اساسنامه و بلاتکلیفی مجمع فدراسیون کشتی تا پایان آذرماه، جریمه‌ای سخت و بین المللی در انتظار کشتی ایران است.

بد نیست به جای سر فرو بردن زیر برف، کمی واقع بین باشیم و به پیامد بی توجهی ها و بلاتکلیفی ورزش ایران بیاندیشیم. به عنوان مثال یکی از نخستین و مهمترین تبعات تعلیق کشتی ایران از تمامی فعالیت‌های بین المللی، پس گرفتن امتیاز میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی 2013 میلادی از کشورمان است که وقوع این اتفاق نه تنها از نظر فنی بر کشتی ایران تاثیرات منفی خواهد داشت، بلکه از دیگر جنبه های بین المللی همچون وجهه ورزشی در بین مدعیان جهانی نیز به ضرر ورزش کشورمان خواهد بود.

فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) سابقه چنین برخوردهای قاطع و غیرمنتظره ای با کشتی ایران را دارد که آخرین بار آن، پس گرفتن امتیاز میزبانی کلاس پیشرفته مربیگری 2012 فیلا از ایران بود. انستیتو بین المللی کشتی ایران سال گذشته پس از رایزنی های جدی و متوالی با مسئولان فیلا و کنفدراسیون کشتی آسیا سرانجام موفق شد میزبانی این کلاس معتبر و بین المللی را برای کشورمان به دست آورد، اما یک هفته مانده به برگزاری این کلاس و در حالیکه تمامی اقدامات میزبانی و تدارکات این رویداد مهم انجام شده بود، فیلا بنا به دلایل نامعلومی نظر خود را تغییر داد و میزبانی این کلاس را به شهر رم ایتالیا واگذار کرد!

به هر حال این بار نیز فدراسیون کشتی ایران با تهدید اخیر فیلا در آستانه شکست دیپلماتیک دیگری همچون ناکامی امیررضا خادم در انتخابات مجمع فیلا در حاشیه المپیک 2012 لندن قرار گرفته است. شکست بزرگی که ممکن است ابتدا با تعلیق کشتی ایران از سوی فیلا آغاز شود و با گرفتن امتیاز میزبانی جام جهانی از کشورمان ادامه یابد.

این در حالی است که بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک به تازگی بر اهمیت و جایگاه میزبانی جام جهانی در ایران تاکید کرده و سطح این رویداد بین المللی را در حد و اندازه های اجلاس سران خوانده است!

مطمئنا رقبای اصلی کشتی ایران در آنسوی آبها بیکار نمانده و با توجه به رابطه و تعامل خوب و قوی خود با فیلا در صدد ضربه زدن به کشتی ایران هستند. هیچ بعید نیست برخی از کشورهای همسایه و همجوار ایران که همواره به عنوان رقبای اصلی ما محسوب می شوند با اطلاع از وضعیت بحرانی ورزش ایران، رایزنی با فیلا را آغاز کرده اند تا شاید میزبانی رقابتهای جام جهانی را از ایران گرفته و به فهرست افتخارات خود اضافه کنند.

به هر ترتیب تبعات این آشفته بازار و تهدیدهای بین المللی در حالی گریبان ورزش اول کشورمان را گرفته که واقع بینی و شفاف سازی برخی رسانه ها همچنان با برخوردهای احساسی و یک سویه متولیان امر مواجه می شود و انگار اصل ماجرا، یعنی اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی و رفع تعلیق های احتمالی کاملا فراموش شده است!