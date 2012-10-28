استفاده بهینه از ظرفیت های کرمان زمینه توسعه این استان را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار گفت: سفر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا به استان کرمان و تصویب برخی از پیشنهادات در ستاد راهبردی، برای استان اثرات بسیار مطلوبی در بر خواهد داشت.

وی به طرح تامین آب استان اشاره کرد و گفت: تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان کرمان از دغدغه‌های جدی مدیریت استان کرمان است، که خوشبختانه در این سفر زمینه‌ مناسبی برای اجرایی و عملیاتی شدن طرح‌های تامین آب فراهم شد و با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی امکان حل این معضل به وجود خواهد آمد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین به افتتاح کارخانه تولید کنستانتره‌ سنگ آهن زرند با حضور معاون اول رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: کارخانه تولید کنستانتره سنگ آهن زرند از جمله طرح‌های ملی و بزرگ کشور است که با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور افتتاح و مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

استاندار کرمان همچنین با قدردانی از تلاش و حمایت‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان کرمان، اظهار داشت: با وحدت رویه‌ای که در استان کرمان ایجاد شده، افق روشنی برای این استان ترسیم شده است.

نجار ادامه داد: استان کرمان در همه‌زمینه ‌ها یک استان غنی است که استفاده بهینه از ظرفیت‌های این استان، همراه با آینده‌ نگری و بررسی دقیق و کارشناسی نیازها، توسعه‌آن را رقم خواهد زد.

