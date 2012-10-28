بازارچه مرزی "تیله کو" در سرپل ذهاب به زودی فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در جلسه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب که با حضور نماینده مردم شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب و جمعی از مدیران استان و مسولین محلی در محل فرمانداری این شهرستان بر گزار شد، گفت: در تلاش هستیم که دو الی سه ماه دیگر بازارچه مرزی تیله کو را فعال کنیم تا سرپل ذهاب هم چون دیگر شهرستان های مرزی از امتیاز بازارچه بر خوردار شود.وی افزود: خدمات دولت در تمامی زمینه ها اعم از عمرانی، منابع آبی، برق، کشاورزی و... در شهرستان سرپل ذهاب در حال انجام است، لذا با توجه به مجموعه کارهای در دست اقدام، تلاش و همت مسؤلین باید در راستای تحقق اهداف مورد نظر در این شهرستان بیش از پیش افزایش یابد.وی در ادامه از مسؤلین ذیربط خواست که در امر کارهای زیربنایی از قبیل گازرسانی به روستاها و توسعه زیرساخت های کشاورزی اقدامات قابل توجهی را انجام دهند و همچنین در خدمت و ارائه تسهیلات به مردم این شهرستان پیشقدم و پیشگام باشند.وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شهرستان سرپل ذهاب در دوران هشت سال جنگ تحمیلی رنج ها و مشقت های فراوانی از سوی رژیم بعث عراق متحمل شده است لذا مسؤلین ومدیران وظیفه دارند که در آماده کردن زیرساخت های توسعه و آبادنی و همچنین در مسیر شکوفایی اقتصاد این منطقه تلاش های خود را مضاعف کنند.هاشمی از مسؤلین ذیربط خواست که در راستای توسعه و تقویت طرح توسعه کشاورزی با سود هفت درصد که اشتغالزایی جوانان و پویایی بخش کشاورزی را به دنبال دارد، نهایت تلاش و همت خود را به کار گیرند.در این جلسه همچنین مصوب شد که آبرسانی تصفیه شده به منطقه سراب قلعه شاهین به زودی انجام گیرد.آغاز عملیات اجرایی استخر و امکانات ورزشی از سوی اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی گرمسیری از سوی جهاد کشاورزی استان، برنامه ریزی برای به اجرا درآوردن طرح هوشمند سازی مدارس از سوی آموزش و پرورش و ارتقاء دهستان قلعه شاهین به بخش از مصوبات دیگر این جلسه بود.شایان ذکر است، این جلسه بیش از 30 مصوبه داشت و مقرر شد سریعاً نسبت به پیگیری و اجرایی شدن این مصوبات دستگاه های اجرایی ذیربط استان نهایت تلاش خود را به کار گیرند.گفتنی است در سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان سرپل ذهاب چندین طرح عمرانی، فرهنگی و آموزشی مورد بازدید استاندار قرار گرفت و یک طرح نیز به بهره برداری رسید.

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