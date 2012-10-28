  1. سیاست
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

سردار خراسانی:

نقش بسیج و سپاه در مدیریت حوادث غیرمترقبه گنجانده شود

نقش بسیج و سپاه در مدیریت حوادث غیرمترقبه گنجانده شود

مسئول سازمان بسیج سازندگی خبر داد که این سازمان پیشنهادی برای بازبینی در مدیریت حوادث غیر مترقبه مبنی بر هماهنگی که مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت با همکاری وزارت کشور و جهاد سازندگی برای این بازبینی تدوین کرده است و گفت : نقش سپاه و ارتش در حوادث غیرمترقبه مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی مسئول سازمان بسیج سازندگی امروز یکشنبه در نشست خبری این سازمان ضمن ارائه گزارش از عملکرد اردوهای جهادی و هجرت تابستان و احداث واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده آذربایجان خواستار بازنگری در فرایند مقابله با حوادث غیرمترقبه شد.

سردار خراسانی در این نشست خبری گفت: رسماً‌ اعلام می کنم فرآیند مقابله با حوادث غیرمترقبه باید بازنگری شود. مدیریت فعلی هزینه‌ها را چند برابر کرده و مشکلات را افزایش می‌دهد.

وی گفت: بسیج سازندگی پیشنهادی را کتباً آماده کرده که براساس آن مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت با همکاری وزارت کشور و جهاد سازندگی مدیریت حوادث غیرمترقبه را بازبینی کرده و طرح ملی را در این زمینه تدوین کند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد: نقش سپاه و ارتش در حوادث غیرمترقبه مشخص نیست در صورتی که بیشترین اقدامات در ساعات اولین حوادث غیرمترقبه توسط این دو نهاد صورت می‌گیرد.

 وی در تشریح اقدامات سازمان جهاد سازندگی در مناطق زلزله زده گفت: 22 هزار واحد در زلزله اخیر آسیب دیدند که باید 8 هزار واحد آن‌پیش از زمستان ساخته ‌شود که بازسازی 2 هزار واحد مسکونی به سپاه و بسیج واگذار شد. از این تعداد تا پایان آبان ماه هزار واحد مسکونی به بهره برداری خواهد رسید.

سردار خراسانی با اشاره به مشکلات زیادی که در تامین مصالح برای بازسازی واحدهای ساختمانی وجود داشت گفت: بقیه واحدها نیز تا پایان آذرماه به مردم شریف آذربایجان تحویل داده می‌شود.

وی همچنین از تلاش‌های چشمگیر بنیاد مسکن جهت بازسازی مناطق زلزله زده تشکر کرد.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود .

کد مطلب 1730242

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