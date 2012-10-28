300 تن مرغ در استان قم ذخیره شده است

امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های زیر مجموعه آن اقدام به جمع آوری مرغ ها در سراسر کشور کرده اند، اظهار داشت: در شهریور و مهر سال جاری میزان ذخیره سازی بسیار خوب بوده است و مرغ مازاد در کشور وجود داشته است.

تامین گوشت مرغ شب عید تا پایان آذرماه

وی ادامه داد: در حال حاضر معاونت بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای تامین 500 تن گوشت مرغ قرارداد هایی با شرکت پشتیبانی و امور دام و اتحادیه مرغداران و تولید کنندگان مرغ انجام شده است که تا به امروز میزان 300 تن از این قرارداد ها ذخیره سازی شده است.

محمدی چهر افزود: با هماهنگی سایر بخش ها به منظور تامین مرغ مورد نیاز شب های عید هم استانی ها، ذخیره سازی هزار تن مرغ در دست اقدام است و امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده تا 40 روز آینده این ذخیره سازی های تکمیل شود.

وی تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با مرغداران توافق کرده است تا در قبال تحویل دان به آن ها، مرغ منجمد و مرغ گرم را از مرغداری ها تحویل خواهیم گرفت.

رکورد جوجه ریزی ها در کشور به 100 میلیون قطعه رسید

به گفته محمدی چهر جوجه ریزی ها مهر ماه امسال بی سابقه بوده است و در سراسر کشور رکورد 100 میلیون جوجه شکسته شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت قم تصریح کرد: انشاء الله تا پایان آذرماه و از جهت عرضه گوشت مرغ مشکلی نداشته باشیم و امیدواریم جوجه ریزی ها با تمهیدات انجام گرفته ادامه داشته باشد تا دیگر نیازی به واردات مرغ منجمد نداشته باشیم.

وی در رابطه با تامین و ذخیره سازی گوشت قرمز اظهار داشت: برای تامین گوشت قرمز چند مباشر معرفی شده اند، درواقع کارهای مقدماتی انجام شده است و این افراد منتظر دریافت ارز مرجع هستند.

محمدی چهر در پایان گفت: در حال حاضر ذخیره سازی داخلی گوشت قرمز در استان قم انجام نمی گیرد و مسلم است در این زمینه گوشت قرمز از خارج وارد می شود.

