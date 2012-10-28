مهمترین مشکل بشاگرد اشتغال وسرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی پیش ازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بشاگرد گفت: ما اکنون در یک برهه خاصی از انقلاب قرار داریم همه دشمنان ما دست به دست هم داده اند که ما را به زانو در آورند همه شریانهای که می تواند باعث موفقیت و پیشرفت ما شود به نوعی آنها را قطع می کند.

وی اظهارداشت: دشمنان درآمدها و مسائل اقتصادی را که می تواند در احداث و توسعه طرحهای بزرگ عمرانی و صنعتی کشور موثر باشد را مورد هدف قرار داده اند.

هاشمی اضافه کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران سعی دارند تا ملت ایران را که می خواهد روی پای خودش بایستد و به دنیا اثبات کند که یک الگوی مستقل از قدرت های سلطه گر است و یک شرایط خاصی را در دنیا بوجود می اورد ناموفق جلوه دهند.

وی تصریح کرد: اتقاقاتی که در کشورهای عربی و خاورمیانه رخ داده و انقلابهای مردمی زنگ خطری برای همه قدرت های سلطه گربود.

هاشمی اضافه کرد: با اتحاد، همدلی و تلاش و استفاده از همه توان و ظرفیت ها می توانیم از این مشکلات فائق شویم.

نماینده شرق هرمزگان در مجلس، شهرستان بشاگرد را شهرستانی خاص عنوان کرد و گفت: مسائل قومی و قبیله ای در این شهر وجود دارد و ما باید با رفتارهای خودمان این مسائل و مشکلات را به حداقل برسانیم وحد واسط همه این جریانات باشیم.

هاشمی مهمترین مشکل شهرستان بشاگرد را اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: مشکلاتی همچون راه، بهداشت و درمان، فضاهای آموزشی، مخابرات، صداوسیما و آبرسانی است که باید به این مسائل توجه بیشتری از سوی مسئولان شود.