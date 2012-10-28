پیکر معلم شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان در گلستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در یک اقدام تروریستی و کوردلانه در استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والا مقام صبح یکشنبه با حضور مردم مذهبی و مومن استان گلستان برگزار شد و شرکت کنندگان در این مراسم با محکوم کردن جنایت تروریستی استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تنی از هموطنانمان شد، خواهان مجازات عامل این حادثه شدند.



تالیف کتاب طبقه بندی مصور گیاهان مهم ایران



کتاب طبقه بندی مصور گیاهان مهم ایران توسط دکتر عبدالقیوم ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

( استاد تمام رشته کشاورزی ) و منیژه خوشمو عضو هیئت علمی واحد سوادکوه تالیف و روانه بازار کتاب شد.

در این کتاب که در 3 فصل به نگارش در آمده است مواردی در خصوص رده بندی گیاهان ، طبقه بندی گیاهان مهم ایران و واژه نامه مصور گیاهان و بیش از 500 شکل به همراه شرح جنبه های ساده و عملی تیره های گیاهی ، توصیف جنس و گونه ها اورده شده است .



کتاب طبقه بندی مصور گیاهان مهم ایران در 209 صفحه و هزار نسخه و به قیمت 10 هزار تومان توسط انتشارات دانش نگار روانه بازار کتاب شده است.