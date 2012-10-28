65 درصد دانش ‌آموزان کردستانی عضو سازمان بسیج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کشاورز اظهار داشت: دانش ‌آموزان بسیجی به منظور شرکت در فعالیت و برنامه های مختلف ساماندهی شده و هفته بسیج دانش ‌آموزی امسال نیز همزمان با سراسر کشور با شعار دانش ‌آموز بسیجی، ولایت ‌مداری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از هفتم ماه جاری با برنامه ‌های مختلف فرهنگی، علمی و ورزشی در این استان آغاز می ‌شود و تا روز 13 آبان ادامه دارد.

وی بصیرت و ولایت‌ مداری را به عنوان شعار روز نخست هفته بسیج دانش ‌آموزی دانست و گفت: برگزاری نشست‌ های هم‌ اندیشی مربیان شجره طیبه، نشست‌ روشنگری و بصیرت سیاسی با محوریت موضوع‌ های روز از جمله راه‌ های عملی کردن منویات رهبری در خصوص شعار سال، بیداری اسلامی و میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر این حرکت انقلابی و همچنین اقتصاد مقاومتی و مقابله با هجمه‌ های اقتصادی دشمنان از جمله برنامه ‌های برگزار شده در این روز است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کردستان همچنین از برگزاری صبحگاه سراسری در تمامی مدارس و واحدهای بسیج دانش ‌آموزی استان و برگزاری یادواره شهدای دانش ‌آموز بسیجی با محوریت شهیده ناهید فاتحی ‌کرجو، بهنام محمدی، نورالدین محبیان و 415 شهید دانش ‌آموز استان در هشتم آبان با شعار دانش‌ آموز بسیجی، ایثار و شجاعت خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات قرآن و عترت در تمامی واحدهای بسیج دانش ‌آموزی با هدف ارائه الگوی موفق قرآنی به قشر جوان و تشویق دانش‌ آموزان از برنامه ‌های دیگر این هفته در سطح استان است.

کشاورز افزود: برگزاری برنامه‌ های همر‌اندیشی نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی با مسئولان استانی و شهرستانی و پرده‌ برداری و ارائه بازی لانه شیطان سه از محصولات فرهنگی سازمان، دیدار دانش ‌آموزان بسیجی با خانواده‌ های معظم شهدای دانش ‌آموز و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا از دیگر برنامه‌ های هفته بسیج دانش ‌آموزی در کردستان است.

وی بیان کرد: در روز دوازدهم ماه جاری هم دو رهروان شهدا ویژه دانش‌ آموزان پویندگان و کوهپیمایی دانش ‌آموزان پیشگام با هدف همگانی کردن امر ورزش در بسیج و جامعه و افزایش توان جسمانی دانش ‌آموزان در سراسر استان برگزار می ‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کردستان در پایان یادآور شد: حضور دانش ‌آموزان در نماز جمعه، مراسم راهپیمایی 13 آبان و برپایی ایستگاه‌ های نقاشی ویژه دانش‌ آموزان مقطع ابتدایی با موضوع آمریکا دشمن کودکان از مهمترین برنامه‌ های این روز است.