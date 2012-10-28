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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

کشاورز:

65 درصد دانش ‌آموزان کردستانی عضو سازمان بسیج هستند

65 درصد دانش ‌آموزان کردستانی عضو سازمان بسیج هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانش‌ آموزی کردستان از عضویت بیش از 65 درصد از دانش ‌آموزان این استان در سازمان بسیج دانش‌ آموزی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کشاورز اظهار داشت: دانش ‌آموزان بسیجی به منظور شرکت در فعالیت و برنامه های مختلف ساماندهی شده و هفته بسیج دانش ‌آموزی امسال نیز همزمان با سراسر کشور با شعار دانش ‌آموز بسیجی، ولایت ‌مداری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از هفتم ماه جاری با برنامه ‌های مختلف فرهنگی، علمی و ورزشی در این استان آغاز می ‌شود و تا روز 13 آبان ادامه دارد.

وی بصیرت و ولایت‌ مداری را به عنوان شعار روز نخست هفته بسیج دانش ‌آموزی دانست و گفت: برگزاری نشست‌ های هم‌ اندیشی مربیان شجره طیبه، نشست‌ روشنگری و بصیرت سیاسی با محوریت موضوع‌ های روز از جمله راه‌ های عملی کردن منویات رهبری در خصوص شعار سال، بیداری اسلامی و میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر این حرکت انقلابی و همچنین اقتصاد مقاومتی و مقابله با هجمه‌ های اقتصادی دشمنان از جمله برنامه ‌های برگزار شده در این روز است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کردستان همچنین از برگزاری صبحگاه سراسری در تمامی مدارس و واحدهای بسیج دانش ‌آموزی استان و برگزاری یادواره شهدای دانش ‌آموز بسیجی با محوریت شهیده ناهید فاتحی ‌کرجو، بهنام محمدی، نورالدین محبیان و 415 شهید دانش ‌آموز استان در هشتم آبان با شعار دانش‌ آموز بسیجی، ایثار و شجاعت خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات قرآن و عترت در تمامی واحدهای بسیج دانش ‌آموزی با هدف ارائه الگوی موفق قرآنی به قشر جوان و تشویق دانش‌ آموزان از برنامه ‌های دیگر این هفته در سطح استان است.

کشاورز افزود: برگزاری برنامه‌ های همر‌اندیشی نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی با مسئولان استانی و شهرستانی و پرده‌ برداری و ارائه بازی لانه شیطان سه از محصولات فرهنگی سازمان، دیدار دانش ‌آموزان بسیجی با خانواده‌ های معظم شهدای دانش ‌آموز و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا از دیگر برنامه‌ های هفته بسیج دانش ‌آموزی در کردستان است.

وی بیان کرد: در روز دوازدهم ماه جاری هم دو رهروان شهدا ویژه دانش‌ آموزان پویندگان و کوهپیمایی دانش ‌آموزان پیشگام با هدف همگانی کردن امر ورزش در بسیج و جامعه و افزایش توان جسمانی دانش ‌آموزان در سراسر استان برگزار می ‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کردستان در پایان یادآور شد: حضور دانش ‌آموزان در نماز جمعه، مراسم راهپیمایی 13 آبان و برپایی ایستگاه‌ های نقاشی ویژه دانش‌ آموزان مقطع ابتدایی با موضوع آمریکا دشمن کودکان از مهمترین برنامه‌ های این روز است.

کد مطلب 1730271

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