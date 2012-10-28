بزرگترین مدرسه علمیه دوره قاجار در قزوین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره اظهارداشت: مدرسه صالحیه بزرگترین مدرسه علمیه دوره قاجار در قزوین مراحل پایانی مرمت خود را می‌گذراند.

وی افزود: مدرسه صالحیه یکی از مدارس علمیه فعال در قرن سیزدهم هجری بوده که توسط حاج ملاصالح برغانی بنیان‌گذاری شده، این مسجد ـ مدرسه نیز اکنون مراحل پایانی مرمت خود را می‌گذراند و تا پایان آذرماه آماده بهره ‌برداری خواهد بود.

وی با اشاره به مراحل مرمت این بنای عظیم مذهبی افزود: مرمت مدرسه صالحیه از سال 85 آغاز شد و از سال 90 با شتاب بیشتر ادامه یافت و نیز اکنون به مراحل پایانی مرمت نزدیک است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین هزینه این پروژه را از محل اعتبارات استانی سال 91 مبلغ 200 میلون تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به وسیع بودن پروژه مرمت این مسجد علاوه بر اعتبارات استانی مبلغ 300 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی 91 برای تکمیل مرمت آن در نظر گرفته شده که امیدواریم به زودی ابلاغ شود.

بیرانوند تصریح کرد: مراحل مرمت این بنا به اتمام رسیده و در فاز نهایی مرمت این مدرسه، اقدامات تأسیساتی انجام، در و پنجره‌ها در حال نصب شدن است.

این مسئول یادآورشد: برق‌کشی، کف‌سازی، نازک‌کاری و مرمت‌های نهایی آن نیز در حال اقدام است و بعد از تکمیل شدن با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین کاربری این مدرسه را مرکز آموزش علوم دینی خواند و افزود: مسجد و مدرسه صالحیه قزوین با وسعتی حدود چهار هزار 670 متر مربع یکی از بزرگ‌ترین مدارس علمیه ایران و از عظیم‌ترین مدارس فلسفی شیعه در قرن سیزدهم هجری بوده و امیدواریم با کاربری که به آن اختصاص یافته بتوانیم از آن در راه اشاعه فرهنگ اسلامی استفاده کنیم.

مشارکت هنرمندان قزوینی در نمایشگاه سیستان و بلوچستان

هنرمندان قزوینی در ششمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی قربان تا غدیر که در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود مشارکت می‌کنند.

نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان که از نهم تا سیزدهم آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار می‌شود میزبان هنرمندان استان قزوین خواهد بود.



هنرمندان استان قزوین در قالب چهار غرفه در رشته های مصنوعات چرمی، رودوزی سنتی، فلز دوزی، زیور آلات سنتی باهدف توسعه و ترویج صنایع دستی به عرضه و تولید زنده محصولات صنایع دستی می‌پردازند و آثار خود را در معرض دید علاقه مندان قرار می‌دهند.