20 نفر از مردم روستای فرخ آباد علیه بیماری هاری واکسینه شدند

غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مشاهده علائمی از بیماری هاری در روستای فرخ آباد بیش از 20 نفر از خانوارهایی که دارای احشام در این منطقه هستند علیه این بیماری واکسینه شده اند.

وی افزود: امر آموزش و پیشگیری در خصوص بیماری هاری و استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی برای اطلاع رسانی از نحوه پیشگیری این بیماری موثر است.

علیدادی اظهار داشت: باتوجه به حساسیت موضوع دستگاه های مرتبط به صورت ویژه وارد عمل شده اند و جای نگرانی نیست.

سرپرست فرمانداری دهلران گفت: امسال بیش از چهار میلیارد ریال در فصل بهداشت و درمان دهلران هزینه می شود.

وی افزود: با این اعتبار سه خانه بهداشت در بخش زرین آباد احداث می شود.

این مسئول اظهار داشت: تعمیر و مرمت مرکز بهداشت شماره 2 دهلران و تکمیل مرکز بهداشت میمه زرین آباد نیز از این اعتبار تامین می شود .

وی گفت: متولیان بهداشت و درمان با برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه بروشور در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری هاری تلاش کنند.

وی گفت: کلرزنی آب شرب، نظارت بر اماکن عمومی، انجام آزمایش های میکروبی آب، اتلاف حیوانات ولگرد و دفن بهداشتی آنها و نظارت بر میوه فروشان در راستای جلوگیری از بیماریها حائز اهمیت است و مسئولین باید در دستور کار خود قرار بدهند.