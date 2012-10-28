رئیس جمهور بندرعباس را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته برای افتتاح طرحهای عمرانی و همچنین بازدید از ستاد راهبردی نیروی دریایی ارتش به بندرعباس سفر کرده بود، دقایقی پیش بندرعباس را به مقصد تهران ترک کرد.

احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به استان هرمزگان ضمن حضور در جمع کارکنان نیروی دریایی ارتش و تقدیر از فرماندهان و متخصصان این نیرو از ناوشکن تمام ایرانی جماران و قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش بازدید کرد.

همچنین صبح امروز چهار پروژه بزرگ عمرانی و صنعتی با حضور رئیس جمهور در هرمزگان به بهره برداری رسید.

فاز اول کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 850 هزار تن در سال، باند دوم بزرگراه بندرعباس - سیرجان، خط دوم ریلی تزرج - بندرعباس و 10 هزار واحد مسکن مهر طرحهایی بودند که امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.