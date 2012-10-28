به گزارش خبرنگار مهر، بخش ویژه سومین همایش باران غدیر با عنوان «رحمةللعالمین» پیش از ظهر امروز یکشنبه 7 آبان با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجتالاسلام محمدرضا زائری دبیر این همایش، شاعران و مهمانان داخلی و خارجی این برنامه در تالار سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.
در این برنامه از دهرمندرنات سراینده کتاب «برای پیامبر» توسط حداد عادل، مومنیشریف، خوراکیان، مجتبی رحماندوست و حجتالاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی تقدیر به عمل آمد.
دهرمندرنات که از نزدیکان جواهر لعل نهرو است برای بالا آمدن از سن مراسم برگزاری، کفشهای خود را به نشانه احترام درآورد و به روی سن آمد.
زائری در معرفی دهرمندرنات گفت: همینکه ایشان خواست از سن بالا بیاید و کفشهای خود را بیرون آورد، معرف شخصیت و میزان ارادت وی به امیر مومنان است. ایشان با این که هندو است، بارها با خانواده خود، پای پیاده به زیارت کربلا مشرّف شده است. پدر ایشان هم با این که از سیاستمداران بزرگ هندوستان بود، هنگام مرگ بیش از چند روپیه دارایی نداشت چون میگفت مولای من علی است و من پیروی او هستم. این پدر که از نزدیکان جواهر لعل نهرو است، در ماههای رمضان هم روزه میگرفته است.
دهرمندرنات پس از این معرفی برای شعرخوانی پشت میکروفن قرار گرفت و گفت: من احقرالعباد هستم و این تمجیدی که از من کردید، فقط به واسطه وجود مرتضی علی است که من را تا این مقام بلند کرده است. من 40 سال تدریس کردم ولی 60 سال تجربه سرودن شعر و مرثیه درباره پیامبر، علی و حسین (ع) دارم. پدرم، عمویم و پدربزرگم همه از شاعران و مناقبگویان اهلبیت بودند و قصیدههای زیادی برای این خاندان سرودهاند.
وی گفت: هیچ بشری در نظر من معیار نیست. فقط کردار علی (ع) است که معیار است. محمد (ص) هم شفیع همه مردم است و فقط پیامبر مسلمانان و متعلق به شما نیست. پدر من در پارلمان هند نماینده بود، مدتی وزیر بود و عمری را به عنوان سیاستمدار زندگی کرد، اما وقتی که از دنیا میرفت، فقط نیم دلار در منزل ما وجود داشت. دلیلش هم قولی بود که خودش داشت و میگفت من در این زندگی و سیاست، هر چه دارم از مرتضی علی دارم و پیرو او هستم.
این مراسم با رونمایی از کتاب «برای پیامبر»، تقدیر از دهرمندرنات، شعرخوانی و و همچنین شعرخوانی شاعرانی چون محمود اکرامیفر به پایان رسید.
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