راه اندازی آزمایشگاه سازه های هوشمند در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس افشاری از مجریان این طرح، هدف از راه اندازی این آزمایشگاه را کنترل ارتعاشات سازه‌ای به صورت فعال عنوان کرد و افزود: در این آزمایشگاه با حسگرهای پیزوالکتریک موقعیت آنی سازه سنجیده و ارتعاشات ناخواسته سازه خنثی می شود.

آزمایشگاه سازه های هوشمند





وی با تاکید بر اینکه ارتعاشات ناخواسته در ماشینهایی مانند ماهواره برها مشکلاتی را ایجاد می کند، اظهار داشت: از آنجایی که در سیستم های فضایی محدودیت وزنی وجود دارد و نمی توانیم از متدهای کلاسیکی مثل جرم و فنر برای خنثی کردن ارتعاشات استفاده کنیم نیاز به استفاده از این روش داریم.

افشار، پچ های پیزوالکتریک را قابل کاربرد در صفحات ماهواره دانست و توضیح داد: ارتعاشات اضافی تولید شده در اثر باز شدن سلولهای خورشیدی و آنتن های ماهواره در فضا باعث کاهش قابلیت اطمینان این سازه ها می‌شود که استفاده از منطق کنترلی فعال یکی از جدیدترین روشهای پیشنهادی برای مقابله با این ارتعاشات است.



این محقق با اشاره به کاربردهای پیزوالکتریک در توربینهای گازی و بادی، ادامه داد: ارتعاشات ناشی از عدم تعادل در این سازه ها باعث ایجاد سر و صدای زیاد و خستگی سریع سازه می شود و عمر مفید پره های توربین را کم می کند. استفاده از پچ های پیزوالکتریک در پره های توربین، علاوه بر کاهش سر و صدا موجب افزایش عمر مفید سازه خواهد داد.

وی با بیان اینکه برای تجهیز آزمایشگاه هوشمند پیزوالکتریک در مرحله اول در حدود 20 هزار دلار هزینه شده است، خاطرنشان کرد: برای تکمیل و تجهیز کامل این آزمایشگاه در حد آزمایشگاه های طراز اول دنیا، به بودجه ای در حدود 10 برابر این مقدار نیاز است.