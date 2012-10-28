مرکز انتقال نفت پایطاق برقی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان غلامی گفت: یکی از اهداف شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه غرب برقی کردن مراکز انتقال نفت و خارج کردن آن از حالت توربینی است.

وی افزود: با توجه به مزایای الکتروموتورها نسبت به توربین از جمله راندمان بالا، تعمیر و نگهداری ساده تر، بهره برداری ایمن تر، کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش وابستگی به شرکت های سازنده خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و ... از سال 85 زمینه ها و مقدمات لازم برای برقی کردن مرکز انتقال نفت پایطاق فراهم شد.

وی تصریح کرد: در این راستا با شرکت توزیع نیروی برق قراردادی منعقد شد و یک و نیم مگاوات برق 20 کیلو ولت دو مداره از شبکه پست سراب گرم شهرستان سرپل ذهاب خریداری شد.

غلامی افزود: متأسفانه هم اکنون به دلیل بروز برخی مشکلات تا حدی کار به تعویق افتاده اما پس از جمع بندی نظرات مقرر شد خط به صورت EPC طراحی و اجرا شود که در این خصوص شرح کار لازم تهیه شده و براساس آن پروانه کار مربوطه نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: با اخذ مجوز و پروانه کار، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، تأمین برق ایمن و اختصاصی برای این مرکز انتقال نفت در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس تعمیرات برق منطقه غرب اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات اجرایی پروژه و تحصیل اراضی، پیش بینی می کنیم بهره برداری نهایی از این خط دو سال به طول انجامد.تأمین برق ایمن مرکز انتقال نفت شهید قمری با بهره برداری از شبکه انتقال 20 کیلوولت، قطعی برق در مرکز انتقال نفت شهید قمری به حداقل می رسد.

رئیس تعمیرات برق خطوط لوله و مخابرات منطقه غرب گفت: به دلیل واقع شدن مرکز انتقال نفت شهید قمری در نقطه صفر مرزی، طول زیاد فیلد 20kv تغذیه کننده این مرکز انتقال و همچنین وجود مشترکین زیاد بر روی این فیدر، این مرکز همیشه با مشکل قطع برق و توقف های ناخواسته مواجه بود.

کیوان غلامی افزود: در این راستا در سال 89 با اداره برق شهرستان قصر شیرین مذاکراتی صورت گرفت و مقرر شد با احداث پست برق 63 و 20 دهم کیلوولت در نفت شهر، یک خط انشعاب به قدرت یک و دو دهم مگاوات در اختیار این منطقه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در این زمینه با شرکت های برق منطقه ای غرب و توزیع نیرو قراردادی منعقد شد.وی ادامه داد: با خرید انشعاب، تصمیم به احداث شبکه 20 کیلوولت گرفته شد که در این خصوص با پیگیری و هماهنگی های لازم، پروانه کار مربوطه صادر و با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

غلامی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 95 درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر منتظر اخذ مجوز برای انجام حفاری در داخل پست برق و انجام عملیات کابل اندازی هستیم و حداکثر دو هفته پس از آن خط به بهره برداری می رسد.

رئیس تعمیرات برق منطقه غرب در پایان گفت: یکی از مهمترین آسیب های ناشی از قطعی برق استارت های مکرر توربین است و هر چقدر تعداد آنها بیشتر باشد از عمر توربین کاسته می شود.

دسترسی به خطوط لوله نفت منطقه غرب آسان می شود

رئیس تعمیرات خط منطقه غرب از اتمام عملیات تسطیح در مسیر خط لوله انتقال نفت و فرآورده 16 اینچ افرینه/کرمانشاه خبر داد

محمد امین عزیزپور در این خصوص گفت: این عملیات با هدف دسترسی سریع و آسان تر به خطوط لوله انتقال نفت در مواقع اضطراری و بازدید ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات به طول173 کیلومتر صورت گرفت و همزمان با اجرای تسطیح مسیر، بازسازی گرده ماهی ها نیز انجام شد.

رئیس تعمیرات خط منطقه غرب ریختن نخاله بر روی حریم خطوط لوله را یکی از موانع تردد و بازدید ها از مسیر عنوان کرد و گفت: در ابتدای مسیر خط در شهرک زیبا شهر کرمانشاه به میزان 10 هزار متر مکعب نخاله بر روی خط ریخته شده بود که نسبت به جابجا نمودن آنها و همچنین مسدود نمودن محل ورود کامیون های تخلیه نخاله اقدامات لازم انجام شد.

عزیزپورادامه داد: این عملیات با همکاری واحد ترابری و HSE منطقه انجام شد که تا پایان مهرماه به اتمام رسید.وی اعلام کرد: پس از اتمام تسطیح مسیر خط 16 اینچ افرینه/کرمانشاه، تسطح مسیر خط 10 اینچ کرمانشاه سنندج آغاز می شود.

مراکز انتقال نفت منطقه غرب به سیستم PLC مجهز می شوندرئیس تعمیرات ابزار دقیق و کنترل منطقه غرب اعلام کرد: مراکز انتقال نفت شهید قمری، پایطاق و کرمانشاه به سیستم plc مجهز می شوند.

بهمن حیدری گفت: کنترل در صنعت به روش های مختلفی انجام می شود و یکی از این روش های کنترلی plc است که نسبت به روش های قدیمی تر مانند نیوماتیک، رله ای و الکترونیکی کارایی و کارآمدی بیشتری دارد.این سیستم مخفف کلماتprogrammable Logic Controller و به معنی کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی است.

وی افزود: در این روش عوامل مختلف که درصدد اندازه گیری آنها هستیم مانند فلو، فشار، حرارت، سطح و ... توسط مبدل های ویژه ای تبدیل به سیگنال های الکتریکی شده و وارد plc می شود.

وی ادامه داد: Plc نیز با توجه به برنامه کنترلی که در حافظه دارد اطلاعات وارده را پردازش نموده و مطابق آن فرامین لازم را صادر می کند.

حیدری به مزایای استفاده از سیستم plc در مراکز انتقال نفت و تأسیسات تابعه منطقه اشاره کرد و گفت: این سیستم ها نسبت به دیگر روش های کنترلی پیشرفته تر بوده و استفاده از آن به دلیل پایین آمدن حجم و هزینه آنها و افزایش سرعت و دقت و اطمینان مقرون به صرفه تر است.

وی تصریح کرد: سرقت اطلاعات، انتقال ویروس و اختلالات نرم افزاری از جمله معایب و مشکلاتی است که ممکن است در عملکرد سیستم اختلال ایجاد نماید که لازم است برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی تدابیر امنیتی لازم اندیشیده شده شود.

رئیس تعمیرات ابزار دقیق و کنترل منطقه غرب گفت: سال گذشته برای plc کردن مراکز انتقال نفت شهید قمری اقدام شد که به دلیل بالا بودن قیمت ها، مناقصه باطل اعلام شد. اما در سال جاری plc نمودن مراکز انتقال نفت شهید قمری، پایطاق و کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر پروانه کار برای اجرای آنها صادر شده که پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار به مرحله اجرایی خواهد رسید.

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت در برابر صاعقه در خطوط لوله و مخابرات غربرئیس تعمیرات برق منطقه غرب از نصب و راه اندازی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه در تمامی مراکز انتقال نفت، تأسیسات و ایستگاههای مخابراتی این منطقه خبر داد.

کیوان غلامی در این خصوص گفت: این سیستم ها به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از صاعقه و همچنین حفاظت از تجهیزات و ادوات نصب شده در مراکز انتقال نفت، تأسیسات و ایستگاه های مخابراتی نصب می شوند.

وی افزود: با توجه به وجود مخازن و تأسیسات برقی در مراکز انتقال نفت و قابل اشتعال بودن مواد نفتی و فرآ ورده، نصب این سیستم ها ضروری است.

غلامی ادامه داد: پس از آشنایی با نحوه عملکرد سیستم مذکور و فراهم شدن مقدمات لازم از جمله تهیه شرح کار و اخذ پروانه کار بسترهای مناسب برای اجرایی شدن این اقدام فراهم شد.

وی با بیان این مطلب که از جمله اولین مناطقی هستیم که این سیستم در آن نصب می شود؛ عنوان کرد: صاعقه گیرها خطر ناشی از صاعقه را که موجب وارد شدن آسیب به تجهیزات می شوند را کاهش می دهند. زیرا صاعقه قطعات برقی و بردهای الکتریکی و تجهیزات PLC را معیوب نموده و موجب بروز آتش سوزی می شود.

رئیس تعمیرات برق منطقه غرب ادامه داد: طراحی اولیه این سیستم ها در فضای سایت صورت می گیرد و براساس روشهای جانمایی، مکان های مناسب و بهینه برای نصب آنها در نظر گرفته می شود به طوری که تمام تجهیزات موجود در آن سایت مورد حفاظت قرار گیرد.

غلامی زمان لازم برای اجرای این پروژه را 8 ماه ذکر کرد و گفت: تمامی اقدامات لازم توسط متخصصان و کارشناسان واحد مهندسی تعمیرات برق انجام می شود.

نصب سولمیت بر روی خط 10 اینچ کرمانشاه/ سنندج

در راستای ایمن سازی خطو لوله انتقال نفت و همزمان با اجرای عملیات تعویض پوشش مسیر خط لوله انتقال فراورده خط 10 اینچ کرمانشاه/سنندج نقاط خوردگی این مسیر ترمیم شد.

رئیس تعمیرات خط این منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به اجرای عملیات تعویض پوشش خط 10 اینچ کرمانشاه سنندج حدفاصل کیلومتر 14 تا 34، پس از برداشتن پوشش های روی لوله و بازدید چشمی از آن متوجه خوردگی هایی بر روی لوله شدیم.

محمدامین عزیرپور افزود: پس از بررسی های لازم نسبت به نصب 4 قطعه سولمیت در مجموع به طول 3 متر و جوشکاری 41 مورد پچ در ابعاد مختلف در حد فاصل کیلومتر 24 تا 27 اقدام شد.