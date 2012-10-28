1400 فقره بازرسی از اصناف کامیاران در مهر ماه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر روحانی صبح امروز در جلسه تنظیم بازار شهرستان کامیاران اظهار داشت: طی این بازدیدها 65 پرونده تخلف تشکیل که عمده ترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و 20 مورد شکایت مردمی بود که در مجموع 152 میلیون ریال جریمه برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

وی افزود: صدور 60 مورد اخطار برای واحدهای بدون پروانه و عدم تمدید پروانه مشاغل مزاحم در مکان های مسکونی از دیگر اقداماتی بود که در حین بازرسی ها صورت گرفت.

فرماندار کامیاران ادامه داد: شهرستان کامیاران به عنوان قطب تولید میوه های درختی در استان نیازمند احداث سردخانه و مکان نگهداری میوه است، تا در بقیه فصول سال کمبود میوه احساس نشود.

روحانی از ادارات صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خواست با معرفی افراد علاقمند زمینه احداث سردخانه فراهم کنند.

وی در خصوص تخلفات احتمالی در بازار، عمده ترین علت را نا آگاهی و غیر عمد دانست و یادآور شد: با اطلاع رسانی و آموزش می توان تخلفات را به حداقل رساند.

فرماندار کامیاران بر لزوم مقابله با نقشه های دشمنان که به صورت گسترده از راه اقتصادی وارد شده اند تاکید کرد و گفت: با ایجاد گشت نظارتی و تشکیل کمیته های مردمی نظارت، نگرانی ها برطرف می شود.

روحانی خواستار عدم تمدید و صدور پروانه برای مشاغل مزاحم در مسیرهای منتهی به محل سکونت خانواده ها و نظارت بیشتر بر توزیع و پخت نان و ارائه گزارش مربوطه شد.

وی ایجاد صندوق مکانیزه برای اصناف را به نفع خود اصناف دانست و افزود: این کار راهکار بسیار خوبی در راستای حذف سیستم های سنتی و غیر قابل پاسخگو است.