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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

روحانی خبر داد:

1400 فقره بازرسی از اصناف کامیاران در مهر ماه انجام شد

1400 فقره بازرسی از اصناف کامیاران در مهر ماه انجام شد

کامیاران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کامیاران گفت: به منظور کنترل، نظارت و تنظیم بازار یک هزار و 400 فقره بازرسی از اصناف این شهرستان در مهر ماه به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر روحانی صبح امروز در جلسه تنظیم بازار شهرستان کامیاران اظهار داشت: طی این بازدیدها 65 پرونده تخلف تشکیل که عمده ترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و 20 مورد شکایت مردمی بود که در مجموع 152 میلیون ریال جریمه برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

وی افزود: صدور 60 مورد اخطار برای واحدهای بدون پروانه و عدم تمدید پروانه مشاغل مزاحم در مکان های مسکونی از دیگر اقداماتی بود که در حین بازرسی ها صورت گرفت.

فرماندار کامیاران ادامه داد: شهرستان کامیاران به عنوان قطب تولید میوه های درختی در استان نیازمند احداث سردخانه و مکان نگهداری میوه است، تا در بقیه فصول سال کمبود میوه احساس نشود.

روحانی از ادارات صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خواست با معرفی افراد علاقمند زمینه احداث سردخانه فراهم کنند.

وی در خصوص تخلفات احتمالی در بازار، عمده ترین علت را نا آگاهی و غیر عمد دانست و یادآور شد: با اطلاع رسانی و آموزش می توان تخلفات را به حداقل رساند.

فرماندار کامیاران بر لزوم مقابله با نقشه های دشمنان که به صورت گسترده از راه اقتصادی وارد شده اند تاکید کرد و گفت: با ایجاد گشت نظارتی و تشکیل کمیته های مردمی نظارت، نگرانی ها برطرف می شود.

روحانی خواستار عدم تمدید و صدور پروانه برای مشاغل مزاحم در مسیرهای منتهی به محل سکونت خانواده ها و نظارت  بیشتر بر توزیع و پخت نان و ارائه گزارش مربوطه شد.

وی ایجاد صندوق مکانیزه برای اصناف را به نفع خود اصناف دانست و افزود: این کار راهکار بسیار خوبی در راستای حذف سیستم های سنتی و غیر قابل پاسخگو است.

کد مطلب 1730303

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