فعالیت های فرهنگی مهمترین هدف موقوفات عام باشد

به گزارش خبرگزرای مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با وی، اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی از عملکردهای سازمان اوقاف و امور خیریه، نوید بخش تحرکی عظیم و تحولی مثبت است و این موضوع موجب سرفرازی نظام اسلامی و پویایی اقتصاد کشور خواهد بود.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به امامزادگان و جایگاه ایشان در اجتماع، افزود: امامزادگان اختران تابناک هدایت در جامعه بشری هستند و باید مورد تجلیل و بزرگداشت قرار گیرند اما نباید در برخورد با امام زادگانی که سند و شجره نامه آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، رفتاری شتاب زده داشت چرا که عواملی بسیاری در طول تاریخ موجب شده است تا اسناد مرتبط با آنان از بین رود و باید در این موضوع کمی با احتیاط ورود پیدا کرد.



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه منافع حاصل از موقوفات خاص را تنها باید در راستای نیات واقفین آن موقوفات مصرف کرد، عنوان کرد: در رابطه با موقوفات عام که واقف آن تصمیم در مورد مصرف منافع حاصل از آنرا در اختیار اوقاف و امور خیریه و حکومت اسلامی قرار داده است، باید بهترین زمینه، یعنی زمینه‌های فرهنگی انتخاب شود.



وی در پایان سخنان خود با اشاره تاثیر امور فرهنگی در پیشرفت جامعه، اعلام کرد: مناسب ترین زمینه فعالیت در مورد منافع حاصل از موقوفات عام، فعالیت در امور فرهنگی نظیر تربیت عالمان دینی، حمایت از حوزه های علمیه، زمینه سازی های فرهنگی برای ازدواج حوانان، نشر کتب اسلامی و مناسب برای نسل های مختلف و ... است.



14 هزار موقوفه در قم



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: استان قم با 14 هزار موقوفه، جایگاه مناسبی را در عرصه وقف به خود اختصاص داده است البته لازم به ذکر است که 70 درصد موقوفات استان قم به نشر علوم و کتب دینی و برپایی مراسم سوگواری اهل بیت (علیهم السلام) تعلق دارد.



حجت السلام شوزب شیری در ادامه با اشاره به همایش بزرگداشت امامزادگان استان قم در 23 آذرماه سال جاری، افزود: همایش بزرگداشت امامزادگان استان قم با هدف آشنا کردن جوانان با جایگاه امام زادگان استان قم برگزار می شود و در این همایش تلاش می شود تا 170 امام زاده سطح استان قم که در 95 بقعه مستقر هستند را به جوانان و مردمان خداجو معرفی سازیم.



وقف یکی از مهم ترین راهکارهای اقتصاد اسلامی برای تامین نیازهای اجتماع



وی با بیان اینکه وقف یکی از مهم ترین راهکارهای اقتصاد اسلامی برای تامین نیازهای اجتماعی است، اعلام کرد: وقف یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد اسلامی در جامعه ما است که باید با توجه مسئولان و مردم در حفظ آن کوشید و زمینه را برای افزایش آن ایجاد کرد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در پایان سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته ای ویژه برای نظارت بر هزینه کرد منافع موقوفات که باید در راستای نیات واقفین مصرف شود، عنوان کرد: احیاء وقف یکی از وظایف اصلی هر مسلمان و سازمان اوقاف و امور خیریه است و باید به این موضوع توجه داشت که احیاء وقف، احیاء ارزش های اسلامی و میراثی گرانبها از اهل بیت رسول خدا (علیهم السلام) است.

