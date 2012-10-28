مسابقات اسکواش شرق کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیات اسکواش خراسان رضوی از کسب مقام اول تیم استان در رقابت های اسکواش شرق کشور در مشهد خبر داد.

امرالله سجادیان گفت: بازی پایانی اسکواش شرق کشور با حضور 30 شرکت کننده در رده های سنی زیر 15 سال، زیر 19 سال و آزاد از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه جاری در سالن اسکواش آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت ها تیم خراسان رضوی مقام اول را بدست آورد و تیم های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

امکانات تنیس روی میز خراسان رضوی پاسخگوی استعدادهای استان نیست

مربی خراسانی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور اظهار داشت: 4 میز تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید بهشتی پاسخگوی متقاضیان پر استعداد استان نیست.

کاظم مستحقی راد که به تازگی به عنوان مربی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور انتخاب شده است گفت: با توجه به وجود متقاضیان زیاد در استان 4 میز پینگ پونگ مجموعه ورزشی شهید بهشتی پاسخگوی این همه استعداد نیست.

وی افزود: رشد و پیشرفت در رشته ورزشی تنیس زمان بر است و با توجه ویژه ای که هیات تنیس روی میز استان به سنین پایه دارد امیدواریم با عملی شدن قول های مدیرکل ورزش و جوانان استان در ساخت خانه تنیس خراسان رضوی، شاهد حضور نوجوانان و نونهالان استان در تیم های ملی باشیم.

8 دو و میدانی کار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

8 ورزشکار و 2 مربی از خراسان رضوی به اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی کشور دعوت شدند.

این اردو به منظور آمادگی ورزشکاران برای اعزام به مسابقات غرب آسیا، در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

بنابر این گزارش، بهروز سیستانی در ماده پرش طول، علیرضا حبیبی در ماده های پرش طول و پرش سه گام و مسعود مقدم در ماده پرتاب چکش در اردوی تیم ملی از 10 تا 16 آبان ماه جاری، حضور خواهند داشت.

اولین جلسه نشست جوان امروز در چناران برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چناران از برگزاری اولین نشست جوان امروز با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

محمدرضا سعیدی گفت: اولین جلسه از سلسله نشست های جوان امروز با حضور جمعی از جوانان هنرمند، ورزشکار، دانشجو و نخبه چناران برگزار می شود.

وی افزود: این جلسه با هدف دانش آفزایی جوانان در مورد مسایل سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه با حضور دکتر محمد دهقان، استاد دانشگاه و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از ساعت 14:30 روز سه شنبه 9 آبان ماه در تالار خواجه نظام الملک چناران برگزار خواهد شد.