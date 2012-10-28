نفرات برتر مسابقات دو صحرانوردی استان سمنان معرفی شدند

سید جواد بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دو صحرانوردی استان سمنان با حضور 24 دونده از شهرستانهای سمنان، شاهرود و گرمسار صبح یکشنبه در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در صحرای جلالی این شهر برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقه، مسافت 12 کیلومتری برای بزرگسالان، هشت کیلومتری برای جوانان و شش کیلومتری برای نوجوانان تعیین شده بود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شاهرود گفت: در رده سنی بزرگسالان، "حسین حسین پور" از شاهرود اول شد و "یاسر خورشیدی"، "رضا بهزدای" و "سید علی نبوی" از سمنان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را کسب کردند.

بیطرف ادامه داد: در رده جوانان نیز، "امیر قرایی" و "مهدی کاظمی" از شاهرود مقام های اول و دوم را از آن خود کردند و "مهدی یعقوبی" و "مجتبی گرمی" از سمنان به مقام های سوم و چهارم رسیدند.

وی افزود: در رده نوجوانان، "علی غریب" و "کیوان آشوری" از شاهرود عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و "سید علی میرکمالی" از دامغان و "پویا سیلمانی نژاد از شاهرود" نیز با پشت سر گذاشتن رغبا عناوین سوم و چهارم را از آن خود کردند.

وی در خاتمه با بیان اینکه به نفرات اول تا سوم این مسابقات جایزه و حکم قهرمانی اهدا شد، گفت: نفرات اول تا چهارم هر رده به مسابقات قهرمانی کشور که رده نوجوانان 12 آبان ماه در همدان و رده جوانان 28 آبان ماه در بندرعباس برگزار می شود، اعزام می شوند و تاریخ برگزاری مسابقات رده بزرگسالان نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.