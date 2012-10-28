به گزارش خبرنگار مهر، ثامنالحججیها پیش از این در اعتراض به رای صادره از سوی فدراسیون مبنی بر محرومیت یک جلسهای هوادارانشان اعلام کرده بودند در جام باشگاههای آسیا شرکت نخواهند کرد.
این تهدید آنها باعث شد مسئولان فدراسیون هر طور که هست مدیران این تیم را راضی به حضور در این رقابتها کنند و در این میان بازی رسانهای پیش گرفتند.
سرمربی تیم هندبال ثامنالحجج(ع) سبزوار در این باره اعلام کرد: سهشنبه عازم کشور قطر خواهیم شد و اولین دیدار خود را روز جمعه در دوحه قطر با تیم هندبال بحرین خواهیم داشت.
قاسم شعبانپور افزود: در این روزهای حساس، تیم از آمادگی بسیار خوبی برخوردار است که در کنار آن دو بازیکن اسپانیایی که به تازگی با آنها قرارداد بسته شده، در دوحه به تیم ما خواهند پیوست که امیدوارم با حضور این بازیکنان و تلاش مضاعف بچههای تیم، به نتایج مطلوب خود دست یافته و به نیمه نهایی مسابقات برسیم.
وی عنوان کرد: سطح این مسابقات حتی از مسابقات قهرمانی آسیا بالاتر است زیرا تمامی تیمهای عربی با جذب بازیکنان خارجی و با تهیه پاسپورت برای آنها، تیمهای قدری تشکیل دادند که ما نیز باید با تمام توان با آنها به رقابت بپردازیم.
وی از تلاش تیمش برای کسب مقام خبر داد و گفت: این آخرین تجربه بینالمللی ما نیست و میتوانیم این قول را به مردم بدهیم که حتما روی سکو خواهیم رفت.
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