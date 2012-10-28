دستورالعمل سازمان بسیج سازندگی برای پیشگیری از حوادث در اردوهای جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سازمان بسیج سازندگی در خصوص عملکرد اردوهای جهادی، هجرت تابستانی و احداث واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با حضور سردار خراسانی رئیس این سازمان برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست گفت: سال 91، سال ورود به عرصه های جدید در سازندگی بود و تلاش شد با مطالعات قوی طرح های جدید متناسب با ذائقه جوانان و با تاکید بر این نکته که هیچ اصراری بر بسیجی بودن آنها نباشد، داشته باشیم.

سردار خراسانی با ارائه آماری افزود: سازمان بسیج سازندگی حدود 2 میلیون نفر را در اردوهای جهادی و هجرت و فعالیت های فنی و عمرانی در تابستان 91 تحت پوشش قرار دادند و حدود 2 میلیون نفر نیز خدمات هدفمند بسیج در این عرصه ها را دریافت کرده اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: در ابتدای سال جاری با حضور 420 گروه جهادی در دورترین نقاط کشور نزدیک به 25 هزار نفر در طول تعطیلات عید نوروز فعالیت کردند.

وی تصریح کرد: 10 هزار نفر از فرهنگیان در اردوهای جهادی به ما کمک کردند و بهترین طرح پایدار در طول قبل و بعد از انقلاب در راستای بهسازی، مرمت و احداث مدارس اجرا شد. در این طرح ها دختران دبیرستانی به تولید مانتو، پرده و طرح های گرافیکی برای زیباسازی مدارس و پسران به بهسازی مدارس و تعمیرات سطحی در پایگاه ها پرداختند.

سردار خراسانی اظهار داشت: در تابستان اخیر 4 هزار اردوی جهادی برگزار شد که از این تعداد یک هزار و 827 اردو مربوط به دانشگاه های کشور بود که باید از بسیج دانشجویی در راستای برگزاری این اردوها تشکر کنیم.

مسئول بسیج سازندگی یادآور شد: دو هزار و 150 گروه هم از مساجد، محلات و حوزه های علمیه به اردوهای جهادی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه انتقال اردوهای جهادی در سطح محلات و حوزه های علمیه و همچنین استفاده از بازنشستگان متخصص در اردوهای یک روزه از ابتکارات سال جاری بود، افزود: اردوهای یک روزه سازندگی تا پایان امسال ادامه خواهد داشت، در تابستان گذشته 460 نفر در اردوهای یک روزه جهادی شرکت کردند و تا پایان سال جاری نیز این رقم به یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

سردار خراسانی در خصوص حضور پزشکان در اردوهای جهادی گفت: 11 هزار و 800 نفر پزشک در قالب 3 هزار و 269 تیم پزشکی به مناطق محروم اعزام شدند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی به کارهای جدید سازمان جهاد سازندگی در سال 91 اشاره کرد و بیان داشت: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی با توجه به سال حمایت از سرمایه و تولید ملی از کارهای مهم سازمان بود. در این راستا فاصله میان محیط دانشگاهی و مدیران اجرایی آسیب‌شناسی شده است.

وی همچنین خلاصه شدن انتظارات رهبر انقلاب از نخبگان در برگزاری همایش ها و کارهای صرفا علمی را از آسیب های دیگر اقتصاد مقاومتی و سال حمایت از تولید ملی خواند و ادامه داد: پیاده نشدن این استراتژی در عمل از نقاط ضعف است.

سردار خراسانی با اشاره به نشست 400 نفره سازمان جهاد سازندگی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان موفق در بسیج دانشجویی اضافه کرد: محصول مطالعات 6 ماهه ما بررسی 12 نوع شغل برای تبدیل به اقتصاد مردمی پرتیراژ و ماندگار بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی گفت: متاسفانه ما سالانه یک میلیارد مرغ تولید صنعتی داریم که درصد بالایی از این تولید وابستگی به خارج از کشور دارد و در معرض تهدید است. به همین دلیل با مشورت اهل تولید به این نتیجه رسیدیم که در حوزه تولید مرغ و تخم مرغ سنتی وارد شویم که یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.

به گفته وی توسعه صنایع کوچک تبدیلی، توسعه کشت زعفران، توسعه واحدهای کوچک دام، توسعه پرورش شترمرغ و بوقلمون، پرورش ماهی، پرورش و تولید مرغ سنتی، تولید قارچ، توسعه تولید عسل، توسعه گلخانه، توسعه صنایع دستی و پرورش ماکیان بویژه اردک و غاز 12 نوع شغل آسیب شناسی شده ای می باشد که در جهاد سازندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

سردار خراسانی با اشاره به فعالیت های جهاد سازندگی در زلزله آذربایجان گفت: سپاه و بسیج ساماندهی 7 هزار واحد دامی را پذیرفت که تا پایان آبان ماه که نزدیک به 5 هزار واحد دامی نصب شده و تا پایان آبان ماه باقی واحدها نیز راه اندازی خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد: حضور 80 گروه جهادی از دانشگاه ها و محلات سراسر کشور در عرصه کمک به زلزله زدگان آذربایجان صحنه های دفاع مقدس را به تصویر کشید.

وی در ادامه نشست خبری به بررسی کارهایی که سازمان جهاد سازندگی باید انجام دهد، پرداخت و گفت: در نیمه دوم سال مقدمات برگزاری دومین جشنواره فرهنگی- سازندگی هجرت را فراهم خواهیم کرد. این جشنواره در حوزه های عکس، فیلم، خاطره، شعر و طنز برگزار شده و اختتامیه آن اردیبهشت ماه سال آینده است.

سردار خراسانی همچنین برگزاری اردوهای جهادی طلاب در ماه محرم و صفر را نیز از برنامه های مهم سازمان جهاد سازندگی خواند و افزود: در فصل پاییز نیز هم اندیشی نقش جهادگران در حوادث غیرمترقبه برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی در خصوص فعالیت گروه های مستقل جهادی ادامه داد: در 6 سال گذشته 30 گروه جهادی در کشور فعالیت داشتند که بخش عمده آن مربوط به بسیج بود. گروه های محدود و مستقل نیز در این عرصه فعالیت می کردند که با تشکیل بسیج سازندگی براساس سیاست های رسمی این سازمان کلیه گروه های جهادی بسیجی و غیر بسیجی مورد حمایت قرار گرفتند.

وی بیان کرد: گروه های جهادی که هیچگونه وابستگی به بسیج ندارند، کمتر از 100 گروه هستند که توسط سازمان جهاد سازندگی با ارائه معرفی نامه رسمی از دانشگاه ها یا محلات مورد حمایت قرار می گیرند.

سردار خراسانی همچنین برگزاری نشست یکروزه با حضور 80 سفیر کشورهای خارجی در ایران را از اقداماتی آتی سازمان بسیج سازندگی خواند و گفت: در این نشست تلاش سفیران 80 کشور را نسبت به مدل اردوهای جهادی توجیه کنیم.

مسئول سازمان جهاد سازندگی افزود: ضرورتی برای انتقال افراد و گروه های جهادی به سایر کشورها برای انتقال این تجربه وجود ندارد.

وی در خصوص تامین امنیت گروه های جهادی نیز تصریح کرد: کلیه شرکت کنندگان در طرح‌های جهادی از ابتدای سال بیمه شدند و سرگروه های تیم ها نیز هر ساله آموزش می‌بینند.

سردار خراسانی اضافه کرد: سازمان جهاد سازندگی دستورالعمل بیست صفحه ای را برای پیشگیری از حوادث ابلاغ کرد که شامل تذکرات عملیاتی برای جلوگیری از حوادث و تامین امنیت شرکت کنندگان در اردوهای جهادی است.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل اتوبوس های اردوهای جهادی حق حرکت در ساعات نیمه شب را ندارند، همچنین اعضای اردوهای جادی حق شنا در رودخانه ها را نداشته و شب ها نمی توانند از کمپ های خود خارج شوند، علاوه بر این دستور العمل فوق دارای بندهای مهمی است که در طول تابستان مسئولان سازمان جهاد سازندگی و بسیج بر اجرای آن نظارت دارند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی در پایان تاکید کرد: تاکنون کمترین سوانح و حوادث در اردوهای جهادی هجرت گزارش داده شده است.