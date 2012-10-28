کاهش عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث فتاحی پیش از ظهر یک شنبه درجمعی از خبرنگاران اظهار داشت: برای کاهش پیدا کردن عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی سومین مانور در این زمینه برگزار شد.

وی تصریح کرد: این مانور با سه هواپیمای سم پاشی،15 دستگاه تراکتور،هشت دستگاه برای بحث بازدید های کارشناسی، 26 فروشگاه سم پاشی، 15 کیلینیک گیاه پزشکی، 52 شرکت خدمات فنی مهندسی و 85 نیرو درگیر هستند.

فتاحی ادامه داد: مدل مانوری که طراحی شده است در مقیاس کوچک دور میزی در سراسر کشور برگزار شده است.

وی بیان داشت: اهداف مانور، ارزیابی نظام مهندسی، شرکت های تابع، کیلینیک های گیاه پزشکی ، افراد درگیر،مدیران و شرکت کنندگان در موقع بروز مشکل است.

فتاحی یاداور شد: این سناریو به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر افزایش دانش و مهارت، از راه کار ها و ایده ها به صورت مکتوب تدوین کرد که در شرایط اظطراری از این ایده ها استفاده شود.

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: دستاوردهای مانور، ارتقاء آگاهی دانش و مهارت، تشخیص و مقابله در مجموع نظام مهندسی و شرکت های فنی و مهندسی، هماهنگی و درون بخشی افراد سازمان جهاد کشاورزی است.

فتاحی یادآور شد: آشنایی با اهداف و مشکلات، نمایان شدن ضعف ها و کمبود ها، تجهیزات، کمبود نیروی انسانی در این مانور مشخص می شود.

وی افزود: استانداری، سپاه قمر بنی هاشم، نیروی انتظامی، هلال احمر، اعضا کارگروه اقتصادی در این عملیات مانور جهاد کشاورزی را همراهی کرده اند.

فتاحی تاکید کرد: از مهمترین برنامه ای که در این مانور مشخص شده است ، کاهش اثرات عوامل خسارت زا گیاهی و پیش بینی و پیش آگهی ، مبادرت و مبارزه با عوامل خسارت زا است.

وی اظهار داشت: بررسی راه های مقابله با تهدیدات امنیتی در حوزه کشاورزی و برگزاری مانور پدافند غیر عامل ، کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایگاه ها به صورت فرضی است.

