ایران باید دراین مقطع تکلیف آمریکایی ها را روشن کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردبیل، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به وضعیت امروز جهان و کشور گفت: ما در 34 سال بعد از پیروزی انقلاب وضعیت های مختلفی را تجربه کردیم و در برخی مواقع نیز رفتارهای تندی مانند جنگ تحمیلی را شاهد بودیم.



وی با بیان اینکه یک دوره آمریکایی ها نقش قدرت برتر را با اشغال افغانستان و عراق در منطقه دنبال می کردند، گفت: اما نظام جمهوری اسلامی ایران در این دوره داهیانه عمل کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکایی ها در دوره دوم می خواستند مدیریت یکپارچه جهانی درست کنند و اشغال عراق و افغانستان مقدماتی بود برای کارهای دیگرشان که ایران استراتژی آنها را عقیم گذاشت.



وی با اشاره به اینکه ایران جلوی ایجاد دیکتاتوری در منطقه را گرفت، گفت: نقش ایران در این موضوع بسیار مهم است چرا که کشورهای اروپایی و شرقی بعد از اشغال عراق توسط آمریکا فرار کردند و تنها جمهوری اسلامی ایران بود که مقابل آمریکا قرار گرفت و این استراتژی ایران بیداری را در منطقه به وجود آورد.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دیگر آمریکا یکجانبه گرایی در جهان را مطرح نمی کند بلکه به چند جانبه گرایی اظهار دارند، گفت: ما وارد وضعیت جدیدی شدیم که باید مختصات آن را به خوبی بشناسیم .



لاریجانی با اشاره به اینکه آمریکا می خواهد نقش پلیس اقتصادی را در منطقه ایفا کند، تصریح کرد: غربی ها بعد از ناکامی در جنگ سی و سه روزه لبنان و بیست و دو روزه غزه می خواهند نقش دیگری را در منطقه ایفا کنند، گفت: ما باید رفتار آنها را بشناسیم و درست عمل کنیم چرا که معلوم نیست کشورهای دیگر نیز در مقابل این رفتار آمریکا درست عمل کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و اگر آمریکایی ها با توجه به اهداف و سیاست هایشان یک مقدار جلو بروند کار سخت می شود، افزود: ما باید در همین جا با آنها تعیین تکلیف کنیم و آنها متوجه شوند که دوران امپراطوری دروغین تمام شده و امیدواریم جمهوری اسلامی ایران نیز در این وضعیت ظرفیت های داخلی خودش را باور کند.

لاریجانی با بیان اینکه موضوع هسته ای ایران برای غربی ها و آمریکایی ها بهانه ای بیش نیست، گفت: ما باید دراین شرایط طرح های اقتصادی ، دیپلماتیک و سیاسی خود را به طور متوازن پیش ببریم .



وی اظهار داشت: غربی ها از دو سال پیش این چرخه را بر علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته اند و تنها راه حل مقابله با این تهدیدات اقتصادی مقاومتی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند.



رئیس مجلس تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کلید رستگاری است و اجرای این موضوع تهدید را به فرصت تبدیل می کند و مانع از این می شود که آمریکا سیاست پلیس اقتصادی خود را جا بیندازد.



لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از کارهای آمریکا تحت پوشش شورای امنیت نیست، گفت: خیلی از کارهایی که آمریکایی ها انجام می دهند این گونه وانمود می کنند که ما قلدر و دزد سر گردنه هستیم و می توانیم هر کاری را انجام دهیم.



وی با اشاره به اینکه بعید می دانم این افراد بداخلاق رفتارشان به زودی تغییر کند، گفت: ما باید یک انسجام داخلی را ابتدا در داخل ایجاد کنیم تا بعد ببینیم باید با اینها چگونه رفتار کنیم.



وی در بیان نکاتی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: ما باید قبول کنیم که اگر اقتصاد ما مردمی نشود توفیقی نخواهیم داشت و با توجه به سیاست های اصل 44 و اجرای دقیق آن باید ظرفیت های مردمی را فعال کنیم.



رئیس مجلس همچنین اظهار داشت: ما باید نظام بودجه ریزی و همچنین سایر بخش های خود را نیز با توجه به شرایط فعلی تغییر دهیم.



لاریجانی همچنین یکی دیگر از راههای اجرای اقتصاد مقاومتی را بها دادن به تولید خواند و گفت: متوازن حرکت کردن امری بسیار مهمی است.



رئیس مجلس اظهار داشت: من مسکن مهر را اقدامی مناسب و خوب می دانم اما اینکه یک دفعه تسهیلات بانکی به این سمت رفته و به تولید توجه نشود درست نیست و باید تولید ما اعم از کشاورزی، دامپروری و صنعت در اولویت قرار گیرد.



لاریجانی افزود: در بخش تولید تسهیلات بانکی به صنعت کاران، کشاورزان و دامپروران خوب داده نشده است و مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه بسیاری از استعدادها در داخل کشورمان به خاطر واردات شکوفا نشدند، گفت: ما باید با یک تدبیر ملی با این امر مواجه شویم.



رئیس مجلس همچنین خودکفایی در محصولات استراتژیک را یک نکته مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: با خودکفایی در محصولات استراتژیک باید قدرت مانور خودمان را در شرایط سخت بالا ببریم.



وی همچنین اظهار داشت: باید قبول کنیم که در بعضی زمینه ها غربی ها به ما کمک نمی کنند تا از ابتکارات خاصی در تولید بهره مند شویم و در چنین شرایطی نباید امیدواری کاذب به کشورهای غربی داشت.



لاریجانی همچنین ارتباط با کشورهای دیگر را ضروری خواند و گفت: باید مرز مشترک با کشورهای همسایه را معنی کنیم و تدبیری برای آن بیندیشیم و استان اردبیل می تواند از این موقعیت به خوبی استفاده کند.



رئیس مجلس شورای همچنین ایجاد راه آهن را یک پروژه استراتژیک برای کشور و استان اردبیل خواند و گفت: ایجاد راه آهن در این استان موقعیت های خوبی را فراهم خواهد کرد و ما باید به راههای بیندیشیم که چگونه با کمبود منابع این کار را انجام دهیم.



وی همچنین با توجه به جایگاه اردبیل، فرهنگ دینی را امری خواند که باید در این استان به آن توجه بیشتری شود.