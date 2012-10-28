ایران باید دراین مقطع تکلیف آمریکایی ها را روشن کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردبیل، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به وضعیت امروز جهان و کشور گفت: ما در 34 سال بعد از پیروزی انقلاب وضعیت های مختلفی را تجربه کردیم و در برخی مواقع نیز رفتارهای تندی مانند جنگ تحمیلی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه یک دوره آمریکایی ها نقش قدرت برتر را با اشغال افغانستان و عراق در منطقه دنبال می کردند، گفت: اما نظام جمهوری اسلامی ایران در این دوره داهیانه عمل کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکایی ها در دوره دوم می خواستند مدیریت یکپارچه جهانی درست کنند و اشغال عراق و افغانستان مقدماتی بود برای کارهای دیگرشان که ایران استراتژی آنها را عقیم گذاشت.
وی با اشاره به اینکه ایران جلوی ایجاد دیکتاتوری در منطقه را گرفت، گفت: نقش ایران در این موضوع بسیار مهم است چرا که کشورهای اروپایی و شرقی بعد از اشغال عراق توسط آمریکا فرار کردند و تنها جمهوری اسلامی ایران بود که مقابل آمریکا قرار گرفت و این استراتژی ایران بیداری را در منطقه به وجود آورد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دیگر آمریکا یکجانبه گرایی در جهان را مطرح نمی کند بلکه به چند جانبه گرایی اظهار دارند، گفت: ما وارد وضعیت جدیدی شدیم که باید مختصات آن را به خوبی بشناسیم .
لاریجانی با اشاره به اینکه آمریکا می خواهد نقش پلیس اقتصادی را در منطقه ایفا کند، تصریح کرد: غربی ها بعد از ناکامی در جنگ سی و سه روزه لبنان و بیست و دو روزه غزه می خواهند نقش دیگری را در منطقه ایفا کنند، گفت: ما باید رفتار آنها را بشناسیم و درست عمل کنیم چرا که معلوم نیست کشورهای دیگر نیز در مقابل این رفتار آمریکا درست عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و اگر آمریکایی ها با توجه به اهداف و سیاست هایشان یک مقدار جلو بروند کار سخت می شود، افزود: ما باید در همین جا با آنها تعیین تکلیف کنیم و آنها متوجه شوند که دوران امپراطوری دروغین تمام شده و امیدواریم جمهوری اسلامی ایران نیز در این وضعیت ظرفیت های داخلی خودش را باور کند.
وی اظهار داشت: غربی ها از دو سال پیش این چرخه را بر علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته اند و تنها راه حل مقابله با این تهدیدات اقتصادی مقاومتی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند.
رئیس مجلس تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کلید رستگاری است و اجرای این موضوع تهدید را به فرصت تبدیل می کند و مانع از این می شود که آمریکا سیاست پلیس اقتصادی خود را جا بیندازد.
وی با اشاره به اینکه بعید می دانم این افراد بداخلاق رفتارشان به زودی تغییر کند، گفت: ما باید یک انسجام داخلی را ابتدا در داخل ایجاد کنیم تا بعد ببینیم باید با اینها چگونه رفتار کنیم.
رئیس مجلس اظهار داشت: من مسکن مهر را اقدامی مناسب و خوب می دانم اما اینکه یک دفعه تسهیلات بانکی به این سمت رفته و به تولید توجه نشود درست نیست و باید تولید ما اعم از کشاورزی، دامپروری و صنعت در اولویت قرار گیرد.
لاریجانی افزود: در بخش تولید تسهیلات بانکی به صنعت کاران، کشاورزان و دامپروران خوب داده نشده است و مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود.
رئیس مجلس همچنین خودکفایی در محصولات استراتژیک را یک نکته مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: با خودکفایی در محصولات استراتژیک باید قدرت مانور خودمان را در شرایط سخت بالا ببریم.
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