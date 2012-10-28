شش هزار نفر از مردم کهگیلویه در طرح پزشک خانواده ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کرمی افزود: همچنین تاکنون 60 پزشک، ماما و پرستار در این طرح نام نویسی کرده اند.

کرمی همچنین از افتتاح مرکز بستر درمانی قلعه رئیسی خبر داد و اظهار داشت: پزشک و نیروی انسانی مورد نیاز مرکز بستر درمانی روستای "راک" نیز آماده شده و این مرکز نیز در هفته جاری افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز اورژانس بین جاده ای "سرفاریاب" آماده شده و بزودی کلنگ زنی می شود، عنوان کرد: ساختمان آزمایشگاه مرکزی دهدشت نیز با هزینه 800 میلیون ریال بهسازی و تجهیز شده و خدمات آزمایشهای عمومی و نیمه تخصصی به نرخ دولتی در آن ارائه می شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه جمع آوری دکه های فروش مواد غذایی غیربهداشتی، توسنعه و تجهیز کشتارگاهها، آموزش آبداران روستایی، کلرزنی منابع و ترمیم شکستگی لوله های آب را از دیگر برنامه های این مرکز بهداشتی عنوان کرد.

نخستین کارگاه آموزشی دبیران دوره راهنمایی شهرستان دنا برگزار شد

رئیس گروه تکنولوژی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: نخستین کارگاه آموزشی توجیهی ویژه دبیران دوره راهنمایی شهرستان دنا برگزار شد.

ایوب رضایی افزود: این کارگاه دربرنامه زمانبندی شده در13 شهرستان و منطقه استان درطول سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: این کارگاههای آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی دبیران، آشنایی با روش تدریس نوین وبهره گیری از این روشها در کلاس درس و تبادل تجربه معلمان دوره راهنمایی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این دوره برای معلمان متوسطه وفنی وحرفه ای نیز توسط سرگروههای آموزشی استان برگزار خواهد شد.