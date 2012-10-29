خلخال و کوثر بهشت گمشده کشور/ فرصت هایی که می سوزند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستانهای خلخال و کوثر یکی از پهناورترین شهرها در جنوب استان اردبیل است و با داشتن زمینهای حاصلخیز از قطبهای کشاورزی کشور محسوب می شوند اما متاسفانه این دو شهرستان در برخی از حوزه ها از توسعه نیافته ترین مناطق استان محسوب می شوند.



در سالهای اخیر این دو شهرستان برغم داشتن ویژگیهای بسیار ممتاز برای تبدیل شدن به قطبهای مهم گردشگری، کشاورزی و نیز معدن با محرومیت مفرطی مواجه است و این امر سبب مهاجرت نیروهای جوان به استانهای دیگر و کاهش درآمد مردم شده است.



چشم اندازهایی که بی بهره مانده اند



شهرستان خلخال به علت نزدیکی به استان گیلان، از مهمترین مناطق جنگلی استان محسوب می شود و وسعت جنگل های آن به سه هزار و 800 هکتار می رسد و گونه های مهم کاج، سرو، بلوط، را و ازگیل در آن دیده می شود.



وجود مناطق بدیع و زیبا و طبیعت دست نخورده و شکارگاهها و باغات مناطق و صنایع دستی از جمله شال بافی، جوراب بافی و ورنی که شهرت جهانی دارد و نیز جاذبه های گردشگری و ابنیه های تاریخی کوه آق داغ و چشمه ازنا و و غارهای دیدنی این منطقه را مستعد برای جذب سرمایه گذاری و تحول کرده است.





شهرستان کوثر نیز همچون خلخال دارای ظرفیت های طبیعی و باستانی متعدد از جمله آبگرم گیوی، غارها و پل های تاریخی چون غاز بخگان و حمام سنگی و آتشکده های بجا مانده از سده های گذشته و زمین ها و جنگلهای طبیعی به وسعت 100 هزار هکتار ات است که توجه جدی برای توسعه را می طلبد.



کوثر 18 روستای خالی از سکنه دارد



بنا به گفته مسئولان و کارشناسان این شهرستان مشتمل بر دو بخش و چهار دهستان و 121 روستا است که 18 روستای آن خالی از سکنه است که به مرور در اثر عدم سرمایه گذاری ویژه و فعال کردن گردگشری روستایی به تعداد روستاهای بدون سکنه افزوده می شود.



تمرکز به مرکز استان آفتی برای خلخال و کوثر



نماینده مردم شهرهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در توسعه زیر ساختها به جنوب استان کمتر توجه شده و بیشترین تمرکز بر روی شهرهای سرعین و اردبیل بوده که این مسئله آفت بزرگی را در حوزه سرمایه گذاری بویژه در صنعت گردشگری شده است.



به گفته جلیل جعفری بنه این شهرستانها با وجود داشتن پتانسیلهای غنی و تنوع زبانی از جمله زبان تاتی به عنوان تنها اثر بازمانده از فارسی دری تاکنون از پروسه توسعه عقب مانده و هیچ اقدام مثبت در رفع آن نشده است.



وی نگاه ناعادلانه در بکارگیری نیروهای توانمند شهرستان در حوزه مدیریتی و اختصاص اعتبارات را یکی از عوامل این توسعه نیافتگی دانست و افزود: از مسئولان انتظار می رود در بکارگیری نیروهای توانمند به تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های متفاوت توجه و از همه به صورت عادلانه استفاده کنند.



عقب ماندگی شهرهای خلخال و کوثر مزمن است



این مسئول با بیان اینکه عقب ماندگی شهرهای خلخال و کوثر مزمن است و باید به صورت دقیق جراحی شود تصریح کرد: برای خروج از این مشکل و معضل تاریخی برنامه های توسعه دهنده مختلفی در دست پیگیری است.



به گفته جعفری یکی از راههای نجات خلخال و کوثر ایجاد صنایع بزرگ و کوچک در این شهرستانها است که در این راستا احداث معدن و راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی با هدف استفاده بهینه از معادن در دست اجرا است.



وی اضافه کرد: جنوب استان دارای منابع غنی و ارزشمندی است که در زمینه فرآوری آنها تاکنون اقدامی صورت نگرفته و منافع حاصل از معادن بهره برداری شده بدون اینکه سودی عاید مردم منقطه شود از استان خارج و به استانهای صنعتی کشور می رسد.



نماینده مردم خلخال و کوثر نبود زیرساختهای مناسب راه را از دیگر مشکلات این مناطق عنوان و بیان کرد: در حال حاضر یک کیلومتر بزرگراه و آزاد راه در جنوب استان وجود ندارد و نبود راه مناسب ارتباطی برای دسترسی مردم به مرکز کشور همواره سبب بروز مشکلات و حوادث رانندگی در مسیر صعب العبور خلخال به اسالم می شود.



به گفته این مسئول پروژه کلور- درام با بیش از 70 کیلومتر در مقایسه با راه سرچم دسترسی به مرکز کشور را آسان می کند و باید اعتبارات ویژه ای برای تکمیل این راه از سوی وزارت راه و شهرسازی تبیین شود.





دستگاهها در جذب سرمایه ها کمک کنند



وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان و شهرستانها باید تلاش کنند با تبیین استعدادهای مختلف منطقه به سرمایه گذاران و جذب و تشویق آنها به توسعه هر چه بهتر بخشی از این کشور کمک کنند.



همچنین فرماندار کوثر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توانمندیهای این خطه عنوان مرد: بسیج همه امکانات و توانمدیهای شهرستان کوثر برای سرمایه گذاری موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است.



سعد الله رئیس ساداتی با بیان اینکه اجرای طرحهای توسعه بخش کشاورزی و با حمایت از روستاییان و اشتغال فارغ التحصیلان تحول بنیادین در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به وجود می آورد، افزود: تسهیلات کار گروه کشاورزی فرصت مناسبی برای توسعه در این بخش است که تلاش می شود بخشی از اعتبارات تامین و تسهیلاتی با سود کمتر به کشاورزان اختصاص یابد.



به گفته وی در سالهای اخیر اقدامات سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اشتغال، گردشگری، فرهنگی و عمران شهری و روستایی بیش از هر زمان دیگر نمود بیشتری یافته است.



بخش خصوصی همگام با دولت حرکت کند



فرماندار شهرستان خلخال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه این شهرستان با توجه به منابع غنی آن تصریح کرد: حضور قدرتمندانه بخش خصوصی در کنار اقدامات مهم و زیر بنایی دولت می تواند فرایند توسعه را در این شهرستان شتاب دهد.



هوشنگ محمدی با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در خلخال و کوثر بیان کرد: شکل گیری و تحقق امر سرمایه گذاری بدون دسترسی به اطلاعات جامع و تبادل با متخصصان و اساتید امکان پذیر نیست.



وی افزود: با ایجاد بستر سرمایه گذاری و به منظور اشتغال و تولید و عمران شهرستان خلخال باید با برنامه ریزی جامع و با مشورت کارشناسان خبره وارد عمل شد تا خلخال از پروسه توسعه یافتگی عقب نماند.



محمدی با بیان اینکه باید طرحهای سرمایه گذاری را اولویت بندی کرد، اضافه کرد: اجرای تمامی طرحهای تهیه شده برای سرمایه گذاری ممکن نیست و باید با الویت بندی طرحها سرمایه گذران را به سمتی سوق داد که در بخش زیر ساختهای فراهم شده با کمترین مشکل مواجه شود.



جنوب استان اردبیل با قرار گرفتن در شمالغرب کشور از ویژگیهای خاص اقلیمی و فرصت های گردشگری بویژه در بخش روستاهایی برخوردار است و با کمی توجه به جایگاه شایسته آن می توان در افزایش درآمد محلی و در نتیجه ملی دست یافت.