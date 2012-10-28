به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد حسن مرتضوی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته گرامیداشت بسیج در سالن جلسات سپاه ناحیه دامغان اظهار داشت: اولین رزمایش بیت المقدس به استعداد شش گردان شامل گردان های واکنش سریع در هفته نخست آذر ماه در اردوگاه قدس سپاه ناحیه دامغان برگزار می شود.

وی افزود: نیروهای شرکت کننده در این رزمایش را نیروهای ذوبده و حلقه های شجره طیبه صالحین پایگاه های مقاومت بسیج سپاه ناحیه دامغان تشکیل می دهند.

مرتضوی با اشاره به نقش و جایگاه بسیج گفت: بسیج و بسیجیان با حضور در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی توانستند نقش خوبی در جامعه داشته باشند و با انجام کارهای فرهنگی نقشه های دشمنان را خنثی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان یادآور شد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیج در سرنوشت کشور نقش مهم و تاثیرگذار دارد و نه اینکه برای کشور ما بلکه در دنیا بسیج می تواند نقش مهم و اساسی را ایفا کند.

مرتضوی بیان داشت: بسیجیان تاکنون با اتکا به خداوند و مکتب عاشورا و درس آموزی از معلم بسیجی خود امام راحل توانستند با بصیرت، ایمان، اخلاص و ایثار اسطوره های مادی را شکست داده و در برابر استکبار جهانی مقاومت کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: باید هفته گرامیداشت بسیج امسال را بهتر از سال های قبل برگزار کنیم تا نقش و حضور بسیج در تمامی عرصه ها همانند سال های قبل پررنگ باشد.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از اعضا نظرات و دیدگاهای خود را برای بهتر برگزار شدن برنامه های هفته گرامیداشت بسیج در شهرستان دامغان را بیان کردند.