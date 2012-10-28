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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

سرهنگ مرتضوی خبر داد:

برگزاری اولین رزمایش بیت‌المقدس در دامغان

برگزاری اولین رزمایش بیت‌المقدس در دامغان

دامغان-خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه دامغان از برگزاری اولین رزمایش بیت المقدس همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد حسن مرتضوی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته گرامیداشت بسیج در سالن جلسات سپاه ناحیه دامغان اظهار داشت: اولین رزمایش بیت المقدس به استعداد شش گردان شامل گردان های واکنش سریع در هفته نخست آذر ماه در اردوگاه قدس سپاه ناحیه دامغان برگزار می شود.

وی افزود: نیروهای شرکت کننده در این رزمایش را نیروهای ذوبده و حلقه های شجره طیبه صالحین پایگاه های مقاومت بسیج سپاه ناحیه دامغان تشکیل می دهند.

مرتضوی با اشاره به نقش و جایگاه بسیج گفت: بسیج و بسیجیان با حضور در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی توانستند نقش خوبی در جامعه داشته باشند و با انجام کارهای فرهنگی نقشه های دشمنان را خنثی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان یادآور شد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیج در سرنوشت کشور نقش مهم و تاثیرگذار دارد و نه اینکه برای کشور ما بلکه در دنیا بسیج می تواند نقش مهم و اساسی را ایفا کند.

مرتضوی بیان داشت: بسیجیان تاکنون با اتکا به خداوند و مکتب عاشورا و درس آموزی از معلم بسیجی خود امام راحل توانستند با بصیرت، ایمان، اخلاص و ایثار اسطوره های مادی را شکست داده و در برابر استکبار جهانی مقاومت کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: باید هفته گرامیداشت بسیج امسال را بهتر از سال های قبل برگزار کنیم تا نقش و حضور بسیج در تمامی عرصه ها همانند سال های قبل پررنگ باشد.

به گزارش مهر، در این جلسه هر یک از اعضا نظرات و دیدگاهای خود را برای بهتر برگزار شدن برنامه های هفته گرامیداشت بسیج در شهرستان دامغان را بیان کردند.

کد مطلب 1730364

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