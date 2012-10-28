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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

شفیعی:

نیاز مردم جامعه به استاندارد روزانه افزایش می‌یابد

نیاز مردم جامعه به استاندارد روزانه افزایش می‌یابد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: یکی از حیاتی ترین اهداف دولت خدمتگذار که نیاز روزانه مردم است می‌توان به اشاعه استاندارد در تمام شئونات زندگی مردم اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شفیعی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل استاندارد استان اصفهان که اتاق بازرگانی، میزبانی این مراسم را بر عهده داشت، اظهار داشت: برای رساندن استاندارد به عرصه‌های بین‌المللی و همه جانبه آن، ایجاد فصل تازه‌برای همکاری‌های سه جانبه بین دانشگاه، صنعت و استاندارد غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به انگیزه‌های خودباوری که منجر به افزایش صادرات و کاهش تحریم‌ها می‌شود، نیاز به  مقوله استاندارد در تمام بخش‌های جامعه داریم، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز مردم جامعه به استاندارد‌های زندگی در تمام ابعاد آن حتی در رفتارهای اجتماعی  بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان تاکید کرد: تصمیم دارم در استان اصفهان به گونه‌ای عمل کنم که در پایان کار با خاطره‌ای خوش این استان را ترک کنم.

وی با اشاره به اینکه اهمیت به استاندارد یکی از ارکان سلامت اجتماعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با اجرایی کردن اهداف والای استاندارد در جامعه باید شاهد پیشرفت و افزایش عدالت برای مردم کشورمان در دهه چهارم انقلاب باشیم.

کد مطلب 1730366

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