بهره مندی 300 هنرمند صنایع دستی از بیمه/ مرکز گنجینه های صنایع دستی کردستان ایجاد شد

فرهاد حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد آزمون های برگزار شده برای بیمه هنرمندان را سه دوره عنوان کرد و اظهار داشت: این دوره ها با همکاری سازمان فنی و حرفه ای بر اساس تقویم زمان بندی شده برگزار شد.

وی رشته های این آزمون را گلیم، منبت، زیور آلات سنتی، جاجیم بافی، کردی دوزی، معرق چوب، منجوق دوزی، کلاش، زیره کلاش، خراطی، سفال، نازک کاری، پولک دوزی، سوزندوزی و منبت معرق نام برد و افزود: برنامه ریزی برای گسترش پوشش بیمه های هنرمندان از اولویت های این معاونت است که مورد توجه و استقبال هنرمندان نیز قرار گرفته است.

تبدیل منزل متوسل به مرکز گنجینه های صنایع دستی کردستان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: بنای تاریخی منزل متوسل به عنوان مرکزی برای نگهداری گنجینه های صنایع دستی و نساجی و موج بافی استان کردستان تبدیل و معرفی می شود.

حامدی ادامه داد: با ایجاد این مرکز هنرهای سنتی استان که به دست هنرمندان ساخته می شود حفظ و نگهداری شده است و این کار موجب احیاء هنرهای سنتی استان می شود و هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی در این مکان می توانند به صورت شبانه روزی فعالیت کرده و به هنر جویان آموزش دهند.

وی به دریافت مهر اصالت صنایع دستی استان اشاره کرد و یادآور شد: تعداد 10 محصول صنایع دستی استان مهر اصالت ملی و مرغوبیت کالا را دریافت کرده اند که شامل قاشق چوبی، جانماز و شالبافی، زیورآلات سنتی، قلمدان چوبی، گلیم بافی، جوراب بافی سنتی، پستک بافی و غیره است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در ادامه گفت: ضعف اصلی ما در بحث شناسایی صنایع دستی اطلاع رسانی ضعیف بود که امیدواریم در سال جاری با اطلاع رسانی درست و قوی صنایع دستی استان و هنرمندان این رشته ها را بیشتر و بهتر معرفی کنیم.

حامدی به برگزاری کلاس های آموزشی برای هنرمندان در استان کردستان اشاره کرد و افزود: با برگزاری این کلاس های آموزشی زمینه های لازم برای شناسایی و تقویت توانمندی های بالقوه هنرمندان و صنعتگران فراهم می شود.

وی به آموزش شاغلین صنایع دستی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون تعداد 95 نفر از شاغلین صنایع دستی آموزش های لازم در خصوص صنایع دستی را دیده اند که این امر موجب ارتقاء مهارت و دانش فنی و تبلیغات برای صنایع دستی استان می شود.