فعل "نتوانستن" در نظام مدیریتی استان اصفهان هیچ جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل استاندارد استان اصفهان که در اتاق بازرگانی و با حضور برخی از مقاملت استانی و فعالان عرصه‌های اقتصادی برپا شد، اظهار داشت: خدمتگذاری دلسوزانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچگاه فراموش شدنی نیست و مدیران دلسوز بدانند عمل آنها به عنوان یک نیروی ارزشی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از نکات حاکم بر استان اصفهان وجود سیستم فوق‌العاده قوی مدیریتی است که این موضوع به اشتباه سبب شده برخی از افراد شایعه نبود شرایط خوب کار در اصفهان را بر زبان‌ها جاری کنند.

مدیر کل انتظامی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مقوله نتوانستن در نظام مدیریتی استان اصفهان هیچ جایگاهی ندارد، تاکید کرد: استان اصفهان آنچنان از بدنه قدرتمند مدیریتی برخوردار است که تنها مدیران کوشا و توانا، توان پایداری در چنین سیستمی را دارند.

وی عملکرد خوب اصغر صالح زاده را طی دو سال اخیر به تمام کارکنان اداره استاندارد استان اصفهان تعمیم داد و بیان داشت: تمام تلاشگران استاندارد استان اصفهان با مدیریت خوب اصغر صالح زاده همراه بودند.