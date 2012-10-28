به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم صبح یکشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری 2 پروژه‌ مربوط به کمیته امداد در قم، طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های مادی و معنوی کمیته امداد در محرومیت زدایی، اظهار کرد: کارهای بزرگی توسط تشکیلات مقدس کمیته امداد در کشور انجام گرفته است که نمونه‌ایی از آن را امروز در قم شاهد هستیم.



کرم رضا پیریایی با اشاره به توفیقات کمیته امداد در ساخت و تامین مسکن محرومان، توانمند سازی و اشتغال مددجویان، گفت: در این عرصه ها به عنوان اولویت های کاری این نهاد، اقدامات چشمگیری در سطح ملی و استان قم، صورت گرفته است.



وی با بیان این که کارها در کمیته امداد به صورت جهادی و با یک روحیه و انگیزه معنوی انجام می شود، افزود: نیت خیر امام راحل در تاسیس چنین نهاد حمایتی، زمینه ساز شکل گیری این همه باقیات و صالحات در کشور گردیده است.



استاندار قم همچنین از آمادگی استان برای هر گونه همکاری و تعامل جدی با مسئولان کمیته امداد کشور و استان در زمینه رسیدگی و اهتمام جدی به امور نیازمندان و محرومان خبر داد و گفت: استان آماده ورود به موضوعات و مشکلات کمیته امداد در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی است.



نماینده عالی دولت ضمن ابراز خرسندی از افتتاح طرح های مربوط به کمیته امداد استان، گفت: این پروژه ها از برکات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری و دولت به قم است که در جای جای استان شاهد به ثمر نشستن آن ها هستیم.



گفتنی است پروژه مسکن 93 واحدی محرومان اولین پروژه ای بود که با حضور استاندار قم و مسولان مورد بهره برداری قرار گرفت.



این پروژه در زمینی به مساحت بالغ بر 9 هزار متر مربع و زیربنای 7 هزار و 500 متر مربع احداث شده است. برای ساخت این پروژه از محل کمک های مردمی و خیران، سفر دوم هیئت دولت و کمیته امداد 2 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده است.



مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت پروژه دیگری بود که با هدف انجام فعالیت های فرهنگی مددجویان کمیته امداد و در زیربنای 3 هزار متر مربع ساخته شده است. اعتبار این پروژه 2 میلیارد و 350 میلیون تومان است که از محل سفر رهبری، ریاست جمهوری و کمیته امداد تامین شده است.

