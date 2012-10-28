افزایش دوره تکمیلی آموزش عالی در دانشگاه های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران و روسای موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی آذربایجان غربی خواستار افزایش تحصیلات تکمیلی و افزایش تعداد رشته های کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نیاز استان در بخش های مختلف کشاورزی، بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی، افزود: در این راستا ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به عنوان بازود توانمند واحدهای دولتی اجتناب ناپذیر است.

وی خواستار توسعه و گسترش تعداد موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی در آذربایجان غربی شد و اظهار داشت: متاسفانه این موسسات در استان در مقایسه با سایر استان های کشور فعالیت دیرهنگام داشته که توجه ویژه مدیران به توسعه دانشگاه ها و افزایش تعداد رشته ها در این راستا ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تحصیل بالغ بر 120 هزار دانشجو در 11 دانشکده، پنج پژوهشکده، چهار مراکز آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی زیر نظر 450 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، افزود: هم‌ اکنون 11 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در استان با 9 هزار دانشجو فعال بوده که باید افزایش یابد.

وی این زمینه جذب هیئت علمی‌،‌ انتخاب استادان برجسته برای تدریس در این دانشگاهها و موسسات علمی‌، کسب مجوز برای رشته های کارشناسی ارشد و حذف برخی از رشته های علمی کاربردی را از راهکارهای توسعه و تبیین جایگاه این دانشگاه ها در جامعه و در بین مردم عنوان کرد.

جلال زاده ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی باید در چرخه کیفی سازی و نوسازی قرار گیرند، اعلام آمادگی کرد: در صورت انجام اقدامات اولیه از سوی این دانشگاه ها برای جذب رشته های کارشناسی ارشد، استانداری نیز پیگیر اقدامات از وزارت متبوع می شود.

وی همچنین در خصوص مشکلات مربوط به زمین و ساختمان این دانشگاه ها هم گفت: هر ساختمانی که کاربری آموزش عالی را دارد قابل واگذاری به دانشگاه های غیرانتفاعی بوده و دانشگاه هایی که در این زمینه مشکل دارند با ارائه درخواست می توانند از این امکانات بهره مند شوند.

در ادامه این جلسه روسا و نمایندگان موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی استان در خصوص راه های توسعه این دانشگاه ها و جذب بیشتر دانشجویان همچنین مسائل و مشکلات دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی بحث و تبادل نظر کردند.

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به منظور مشارکت بخش خصوصی و افزایش فرصتهای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی ایجاد شده اند.