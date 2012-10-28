اعزام وزنه برداران قم به لیگ جوانان قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال سفیر قم در دیداری تدارکاتی به منظور کسب آمادگی حضور در لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور مغلوب شد.



این دیدار تدارکاتی در حالی به انجام رسید که تیم والیبال سفیر قم امسال با مربیگری سیدروح الله شفیعی در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور می‌یابد و بازی‌های این تیم در فصل جدید مسابقات این فصل از روز هفدهم آبان ماه آغاز خواهد شد.



در فاصله 10 روز به آغاز دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور که به شکل دوره ای برگزار می‌شود، تیم والیبال سفیر قم در رویارویی با تیم ورامین در دیداری تدارکاتی به میدان رفت و در نهایت 3 بر 2 نتیجه را واگذار کرد.



نخستین اعزام وزنه برداران قم به لیگ جوانان کشور



تیم وزنه برداری استان قم نخستین بار به رقابت های لیگ جوانان باشگاه های کشور اعزام می‌شود.



جلسه هماهنگی و تبادل نظر پیرامون برگزاری رقابت های لیگ وزنه برداری جوانان قهرمانی باشگاه های کشور با حضور نمایندگان تام الاختیار باشگاه های کشور در محل فدراسیون وزنه برداری برگزار شد و با حضور رئیس سازمان لیگ ضمن تبادل نظر با اعضای حاظر در نشست، پیرامون زمان برگزاری فصل جدید لیگ وزنه برداری جوانان، تعداد تیم ها و نحوه برگزاری مسابقات تصمیم گیری شد.



سال گذشته لیگ وزنه برداری جوانان با حضور هفت تیم و در قالب دو مرحله برگزار شد که در پایان تیم شرکت ملی حفاری ایران بالاتر از ذوب آهن اصفهان روی سکوی قهرمانی رقابت ها ایستاد و لیگ جدید با حضور تیم جوانان وزنه‌برداری قم از بیستم آبان ماه استارت خواهد خورد.



خبر دیگر از وزنه‌برداری این است که نخستین دوره رقابت های لیگ وزنه برداری بزرگسالان باشگاه‌های استان قم از روز جمعه پنجم آبان ماه آغاز شد و چهار تیم شهید زین الدین، بیطرفان، رواقی و حیدریان در چهار مرحله پیکار می کنند.



تجلیل از بانوان هندبالیست قم به پاس درخشش در لیگ باشگاه‌های کشور



بانوان هندبالیست قم به پاس درخشش در مسباقات لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه های کشور تجلیل شدند.



بر اساس برنامه ریزی هیئت هندبال استان قم، آیین تجلیل از تیم هندبال بانوان وگال قم به پاس درخشش و کسب نتایج خوب توسط این تیم در پیکارهای لیگ هندبال بانوان باشگاه های کشور و کسب جواز حضور در لیگ دسته اول این رشته برگزار شد.



در این مراسم که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم و با حضور رئیس، نایب رئیس، دبیر و سایر مسئولان هیئت هندبال، حامی مالی تیم هندبال بانوان قم و چند میهمان ویژه برگزار شد، بانوان هندبالیست قمی مورد تقدیر قرار گرفتند.



تجلیل از تیم هندبال بانوان وگال قم در حالی صورت گرفت که این تیم با کسب برتری مقابل حریفان خود در پیکارهای لیگ هندبال بانوان باشگاه های کشور و حضور در جمع چهار تیم مرحله نهایی، جواز صعود به لیگ دسته اول را کسب کرد.



این پیکارها در واقع مسابقات لیگ دسته دوم هندبال بانوان باشگاه‌های کشور محسوب می‌شد که با شرکت هفت تیم مدعی صعود به پیکارهای لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه‌‌های کشور خرداد ماه امسال در استان فارس به انجام رسید.

