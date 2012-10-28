حضور بانوان در طرح مباشران بهشت زهرا (س)

به گزارش خبر گزاری مهر، علی اکبر توکلی با بیان اینکه این طرح از شب عید غدیر سال گذشته به اجرا درآمده است گفت: 80 جوان تحصیل کرده، خانواده های داغدار را از زمان ورود به بهشت زهرا(س) و مجموعه عروجیان برای انجام کارهای اداری، تا آخرین مرحله و پایان خاکسپاری همراهی می کنند.

وی با بیان اینکه بعضی خانواده های داغدار تجربه حضور در بهشت زهرا (س) را نداشته و در انجام امور دچار سردرگمی می شوند افزود: مباشر، در تمامی اقدامات از جمله کارهای اداری، هماهنگی اکو و مداح و... بازماندگان را همراهی و راهنمایی کرده و هماهنگی های لازم را انجام می دهد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خاطر نشان ساخت: مباشران فعلی سازمان، از میان آقایان تحصیل کرده انتخاب شده اند اما درصدد هستیم در آینده، مباشران خانم نیز دراین زمینه فعال شوند.

توکلی همچنین از طرح دیگری در خصوص مباشران خبر داد و گفت: با اجرای تمهیداتی، مباشران از زمان حرکت بازماندگان از منزل آنان را همراهی خواهند کرد که این طرح بزودی به اجرا می شود.