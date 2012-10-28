آثار پذیرفته شده جشنواره تئاتر منطقه سه که در قالب بیست و چهارمین جشنواره مناطق، از نهم آبان ماه در کهکیلویه و بویر احمد به رقابت می پردازند، معرفی شدند. جشنواره تئاتر منطقه ای استان کهکیلویه و بویراحمد با حضور 15 گروه نمایشی از استان های همدان، قزوین، قم، خوزستان، بوشهر، فارس و ایلام در شهر یاسوج برپا می شود.

در این جشنواره منطقه ای نمایش های "آلژی" کاری از آیدا بناکار، "گالی دارک" به کارگردانی محمدرضا طاهری، "سور و سوگ" کاری از حسن رضایی، "خون و ضیافت" به کارگردانی جواد صداقت، "زوو" کاری از افسانه محمدی، "خانه شیشه ای" کاری از علی حیدری، "دال" کاری از مهدی عاشوق، "مرثیه ای برای یک مرد" به کارگردانی مجتبی رستمی فر، "کابوس کشدار شادی" به کارگردانی صدیقه مشایخی.

"باید امشب بروم" کاری از فاضل حائری یزدی، "سوز کمانچه" به کارگردانی سعید خیراللهی، "تئوری دوست داشتنی" کاری از میثم ملازینل، "خشت خام خانه" به کارگردانی محمد صمدی، "خیال" به کارگردانی مشترک علی سیف و مسعود رضی و "ستون تلخ" کاری از پری بارانی به اجرا در می آیند.

جشنواره تئاتر منطقه سه از 9 تا 12 آبان ماه در یاسوج برپا خواهد شد.

مشارکت 700 اثر در جشنواره هنر و رسانه

دبیر جشنواره هنر و رسانه گفت: تاکنون 700 اثر به دبیرخانه جشنواره هنر و رسانه ارسال شده است.

محمدمهدی فرقانی دبیر جشنواره هنر و رسانه درباره تعداد آثار رسیده به این جشنواره گفت: تاکنون بیش از 700 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و یازده استان مشارکت فعالی در این زمینه داشته اند.

وی همچنین با مثبت ارزیابی کردن استقبال استان ها از این جشنواره ابراز کرد: پس از تهران، استان اصفهان با بیشترین تعداد اثر پیشتاز مشارکت در میان سایر استان ها است. تاکنون آثاری در رشته های مختلف هنری از 90 رسانه به دبیرخانه جشنواره رسیده و در این میان رشته مصاحبه دارای بالاترن تعداد اثر بوده است.

فرقانی همچنین یادآور شد: به منظور فراهم شدن زمینه های مشارکت بیشتر اهالی رسانه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره هنر و رسانه تا 15 آبان تمدید شده و اصحاب رسانه تا پایان وقت کاری روز 15 آبان فرصت دارند که با ارسال آثار خود در رشته هایی که در فراخوان جشنواره منتشر شده در این جشنواره شرکت کنند.

"سومین شنبه هفته که به اشتباه به اون می گن دوشنبه " میزبان قلم خبرنگاران می شود

این نمایش به کارگردانی حسن برزگر و رکسانا بهرام دوشنبه 8 آبان ماه میزبان خبرنگاران خواهد بود.

"سومین شنبه هفته که به اشتباه به اون می گن دوشنبه " با بازی سعیده آجرلی، مقداد اسلامی، مهدی بوسلیک، سهیل ساعی، مهدی شاه پیری، سینا کرمی، پانته آ مرزبانیان، نیلوفر هوشمند تا 25 آبان همه روزه به غیر از شنبه ها ساعت 18:45 در سالن حافظ روی صحنه می رود.





