  1. دين، حوزه، انديشه
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

سفیر ایران در لهستان:

مراکز دانشگاهی شرق اروپا از نشریات بنیاد اندیشه اسلامی استقبال کرده‌اند

مراکز دانشگاهی شرق اروپا از نشریات بنیاد اندیشه اسلامی استقبال کرده‌اند

نشریات انگلیسی زبان بنیاد اندیشه اسلامی ازجمله «محجوبه»، «زمزم» و «ایران امروز» مورد استقبال مراکز دانشگاهی و مطالعاتی کشورهای شرق اروپا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته «صمدعلی لکی زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور لهستان نشریات انگلیسی زبان بنیاد اندیشه اسلامی با استقبال خوب کرسیهای زبان فارسی و ایرانشناسی و همچنین مراکز پژوهشی کشورهای لهستان و لیتوانی مواجه شده و این مراکز خواستار ادامه ارسال این نشریات شده اند.

سفیر ایران در لهستان، طی نامه ای از زحمات بنیاد اندیشه اسلامی تقدیر و اشاره کرده که مراکز دانشگاهی و مطالعاتی کشورهای شرق اروپا چون لهستان و لیتوانی ضمن تمجید از محتوای نشریات ارسالی، خواستار ارسال دیگر نشریات بنیاد اندیشه اسلامی با محتوای مشابه و به زبان های دیگر، جهت استفاده در کلاسهای درسی خود شده اند.

پیش از این نیز رایزن فرهنگی و کارشناسان اعزامی به کشور بوسنی از استقبال خوب مراکز پژوهشی و دانشگاهی از مجلات بنیاد اندیشه اسلامی، خبر داده بودند و این مسایل نشان می دهد نشریات این مجموعه از جایگاه خوبی در مراکز آموزش عالی کشورهای شرق اروپا برخوردارند.

کد مطلب 1730400

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