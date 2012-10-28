به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته «صمدعلی لکی زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور لهستان نشریات انگلیسی زبان بنیاد اندیشه اسلامی با استقبال خوب کرسیهای زبان فارسی و ایرانشناسی و همچنین مراکز پژوهشی کشورهای لهستان و لیتوانی مواجه شده و این مراکز خواستار ادامه ارسال این نشریات شده اند.

سفیر ایران در لهستان، طی نامه ای از زحمات بنیاد اندیشه اسلامی تقدیر و اشاره کرده که مراکز دانشگاهی و مطالعاتی کشورهای شرق اروپا چون لهستان و لیتوانی ضمن تمجید از محتوای نشریات ارسالی، خواستار ارسال دیگر نشریات بنیاد اندیشه اسلامی با محتوای مشابه و به زبان های دیگر، جهت استفاده در کلاسهای درسی خود شده اند.

پیش از این نیز رایزن فرهنگی و کارشناسان اعزامی به کشور بوسنی از استقبال خوب مراکز پژوهشی و دانشگاهی از مجلات بنیاد اندیشه اسلامی، خبر داده بودند و این مسایل نشان می دهد نشریات این مجموعه از جایگاه خوبی در مراکز آموزش عالی کشورهای شرق اروپا برخوردارند.