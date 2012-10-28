ادعای وجود فهرست مفسدان اقتصادی در جیب، مصرف انتخاباتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیریان دبیر تحکیم وحدت در نشست خبری تشکل های دانشجویی به مناسبت دهمین سالگرد پیام آبان ماه سال 81 مقام معظم رهبری به دانشجویان در مورد مبارزه با فساد و احیای عدالتخواهی گفت: وقتی راجع به فساد و مبارزه با آن حرف می زنیم نباید این مقولات را صرفا اقتصادی بپنداریم. فساد یک مقوله صرفا اقتصادی نیست و مبارزه با فساد الزامات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دارد. همچنان که عدالت صرفا اقتصادی و حتی اجتماعی نیست.

مبارزه با فساد نه گذاشتن لیست مفسدین در جیب برای فریب مردم نیست

وی با اشاره به ملزومات مبارزه با فساد ادامه داد: لازمه مبارزه با فساد کشف شبکه های قدرت و ثروت و نگاه نهادی به آن است نه تهیه یک لیست مفسدان اقتصادی که در جیب آقای رئیس جمهور است و معلوم نیست کی منتشر می شود. البته ما امیدواریم ایشان این لیست را برای انتخابات ریاست جمهوری نگه نداشته باشند و افشای آن چیزی شبیه ماجرای فلان پرونده تحصیلی همسر کاندیداها و یا طرح اتهام علیه آقای ناطق نوری نباشد. با این برخوردها نمی توان مردم را فریب داد.

امیریان با طرح این سئوال که آیا ثروت افراد به اعتبار اجتماعی و سیاسی آنها منجر می شود یا برعکس، سیاسیون بواسطه اعتبار و اقتدار سیاسی خود ثروت اندوزی می کنند؟ آن هم از بیت المال و از طریق خصوصی سازی های دروغین که باید آن را اختصاصی سازی نامید؟ گفت: اگر به ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود بنگریم می بینیم که ظاهرا جای برخی افراد اشتباه شده است. در نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت که می باید فصل الخطاب مجلس و شورای نگهبان باشد مدیرعامل یک بانک خصوصی حضور دارد که برعکس در اتاق بازرگانی ایران که می باید محل تجمع صاحبان نظر و صاحبان سرمایه اقتصادی باشد سیاسیون حضور دارند. آیا اینها شبهه فساد ایجاد نمی کند؟

وی با اشاره به عملکرد این نهادها تصریح کرد: ما در عمل جز سوابق منفی چیزی نمی بینیم آنچه که از دهه 60 شنیده ایم این است که حضرات سرمایه دار که از حجره و دکان های بازار به این اتاق و آن اتاق راه یافته اند در کوران حوادث جنگ احتکار پیشه کرده و خون به دل امام می کردند تا جایی که نخست وزیر وقت در صدد بر آمد اتاق را تخلیه و به جنگ زده ها اختصاص دهد.

این فعال دانشجویی افزود: در دهه 70 که حضرات به ساز تعدیل ساختاری دولت سازندگی می رقصیدند و وقتی آن معضلات و مشکلات تورم و گرانی رخ داد، همه پا پس کشیدند که ما نبودیم! در چند سال گذشته هم که همگی طرفدار کامل هدفمندی یارانه ها بودند و حالا از پذیرش اشتباهات خویش سر باز می زنند.

انتقاد به ترکیب اتاق بازرگانی

وی ضمن مقایسه مشکلات امروز جامعه با دوران دفاع مقدس بیان داشت: امروز مانند دوران جنگ تنها یک جناح سیاسی خاص موسوم به جناح بازار در این سفره چرب و نرم شریک نیست. در ترکیب امروز اتاق؛ هم سرمایه دار و مدیر دولتی اصولگرا وجود دارد هم اصلاح طلب و هم کارگزارانی و لذا آنچه البته به جایی نرسد صدای ملت است. همان مستضعفین و محرومین و پابرهنگانی که به تعبیر حضرت امام (ره) ولی نعمت انقلاب بودند و هنوز که هنوز است پشتیبان آن هستند، اما به لیاقتشان نرسیده اند.

امیریان با طرح این سئوال که با ترکیب این اتاق آیا تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق می شود گفت: آیا اساسا این اتاق های بازرگانی ، واقعا تولید کننده ، صنعتگر، مولد و صادر کننده هستند؟ یا اینکه طبقه دلال، بورس باز، وارد کننده و بانکدارهای بهره باز هستند؟ مگر در زمان اجرای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد، اقتصاددانان دلسوز هشدار ندادند که سرمایه داری ایران ، طبقه مولد نیست و دلال است.

دبیر تحکیم وحدت با بیان اینکه برای رهایی از مشکلات اقتصادی نیاز به دادن شعارهای دهن پرکن و ثقیلی چون اقتصاد اسلامی نیست گفت: بهتر است آقایان به همین قانون اساسی اکتفا کرده که سود سرمایه گذاری را مجاز شمرده و نه بهره را. اما بروید ببینید کدام بانک دولتی و خصوصی متکی به سیستم ربوی نیست.

نمایندگان مدعی شاگردی علامه مصباح چرا یک نطق در مورد فساد در مجلس نکرده اند

این فعال دانشجویی افزود: البته از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی انتظاری نداریم و الحمدالله هم بخش تعاون هم نداریم اما از نمایندگان مجلس می خواهم پاسخ بدهند البته عده ای از نمایندگان نیز تا حدودی به تکلیف شرعی و قاتونی خود در زمینه نظارت بر اقتصاد عمل کرده اند و نشان افتخارشان این است که از سوی رئیس جمهور به لقب اقتصاددانان بیسواد مفتخر شدند اما آن گروه پر سر و صدای نمایندگان که ادعای شاگردی علامه مصباح را دارند باید پاسخگو باشند که آیا تا به حال انتقادات ایشان را درباره ربا توجه کرده اند.

وی با اشاره به صحبت های علامه مصباح درباره ربا گفت: اخیرا ایشان در کنگره اسلامی شدن علوم انسانی فرمودند که تا زمانی که ربا در اقتصاد ما حاکم باشد نمی توانیم کاری بکنیم . آیا این گروه منتسب به ایشان که برخی از آنها نیز روحانی هستند و دائمی از اسلامی شدن علوم انسانی می گویند تا به حال یک سخنرانی علیه نظام ربوی و بانکداری موجود، در مجلس نطقی کرده اند: کسانی که کمپانی بصیرت راه انداختند در مقابل این دو چالش عمده جامعه ما یعنی ربا و رانت کار کرده اند؟ آیا در مقابل روابط شبهه ناک برخی مفسدین اقتصادی با برخی لایحه های دولت کاری کرده اند؟ یا قرارشان همچنان توجیه است.

آقای رئیس جمهور پاشنه آشیل دستگاه قضا امروز با حکم شما مسئولیت مهم دولتی دارد

امیریان همچنین با اشاره به مفسده های سیاسی موجود در کشور گفت: امروز شاهدیم که قوای سه گانه یک جنگ زرگری راه انداخته اند که عملا مطالبات رهبری روی زمین مانده است. من از رئیس جمهور این سئوال را می پرسد آیا درخواست شما از بازدید از زندان اوین اولویت امروز کشور است؟ برفرض که اولویت باشد این درخواست عطف به چه کسی صورت می پذیرد.

دبیر تحکیم وحدت با بیان اینکه اگر در زندانها و کل نظام قضایی کشور مشکلی باشد مسلما از دوران گذشته کمتر است گفت: هر چه باشد دیگر حوادث دردناکی مثل کهریزک تکرار نشده و اتفاقات مسببین آن حادثه در اولویت اقدامات رئیس فعلی دستگاه قضای عزل شده اند و حالا هم مشغول طی کردن مراحل قانون قضایی هستند که البته ما نیز نسبت به طولانی شدن محاکمه آنان اعتراض داریم.

امیریان تاکید کرد: وقتی پاشنه آشیل دستگاه قضا امروز با حکم شما مسئولیت مهم دولتی دارد تا به حدی که به خاطر گل وجودش اساسنامه یک نهاد کلان کشور را تغییر می دهید دیگر چه خبری می تواند در زندان اوین وجود داشته باشد هر خبری هست پیرامون خودتان است.

دبیر تحکیم وحدت با بیان اینکه این اقدامات جز تنش آفرینی و تضعیف ملی نتیجه ای ندارد گفت: این اقدامات تنها روند تحقق عدالت و پیشرفت را کند می کند البته ملت هوشیارند و نخبگان دلسوزی هم وجود دارند که مطالبات رهبری و آرمانهای حضرت امام را پیگیری می کنند و نمی گذارند در روند رو به جلو نظام اسلامی خللی بوجود آید.

مصوبه اخیر شوراها عین فساد و انسداد سیاسی است

امیریان همچنین ضمن انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در باب اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر قرار باشد رئیس جمهور حداقل سن 45 سال و 8 سال سابقه وزارتی داشته باشد یعنی راه را بر جوانها بسته ایم و این عین انسداد سیاسی است.

اصلاحیه مجلس بر قانون انتخابات سیاست در شبکه حاکم محصور می شود

دبیر تحکیم وحدت افزود: اگر قرار بر 8 سال سابقه وزارت یا تایید از سوی 100 نماینده باشد نتیجه این خواهد بود که تنها جناح حاکم می تواند کاندیدا بدهد و دست ملت هم در گزینش بسته است و این خود عین فساد سیاسی است. یعنی شبکه حاکم چنان ساختارهای سیاسی را محدود می کند که فقط خودش شانس حضور در عرصه را داشته باشد.و امثالی مانند لاریجانی و بادامچیان در سیستم می مانند.

نباید از چاله بی تدبیری فعلی به چاه محافظه کاری و پیرسالاری بیافتیم

امیریان با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس به طرح کمیسیون شوراها رای ندهند گفت: نباید از بی تدبیری مسئولان موجود نتیجه بگیریم که فقط سابقه دارهای مدیریتی و لایحه های سنتی سیاسی کشور لیاقت مدیریت کلان را دارند. نباید از چاله بی تدبیری فعلی به چاه محافظه کاری و پیرسالاری بیافتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید راه را برای نقش آفرینی جوانان در عرصه سیاست را باز کنیم گفت: در دهه 60 دانشجویان خط امام به واسطه پیشگامی در عرصه انقلاب، جهاد و جنگ در جامعه مقبول شدند تا جایی که حتی با رای ملت به مجلس شورای اسلامی هم راه یافتند و این دانشجویان بودند که لیبرالهای کهنه کار و بازاری های محافظه کار و سنتی را کنار زده و آرمان گرایی و انرژی جوانی را وارد ساختار فرسوده و فساد بازمانده از رژیم طاغوت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این تجربه می تواند در شرایط کنونی هم بکار آید نه اینکه شاهد حضور کاندیداهای تکرار و سنتی دوره های گذشته انتخابات در انتخابات اخیر هم باشیم و باز همانها بر ملت تحمیل شود چرا که انقلاب اسلامی هنوز در اول راه است و فقط جوانان عدالتخواه و آرمانگرا می توانند در تحقق ایران 1404 به مثابه الگوی منطقه ای موثر باشند.