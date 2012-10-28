به گزارش خبرگزاری مهر، حامد میرزابابایی رئیس دهمین نمایشگاه بینالمللی کتب کاربردی و دانشگاهی گفت: نمایشگاه کاربردی در شرایطی وارد دهمین دوره برگزاری خود میشود که نوسانات ارزی و افزایش کم سابقه هزینهها، اعضای انجمن را بر آن داشته تا با اعمال سیاستهای انقباضی تلاش کنند تا علاوه بر برگزاری نمایشگاه در این شرایط پیچیده، از بار اثرات سوء مالی آن بر اعضاء، شرکت کنندگان و مخاطبان نمایشگاه تا حد ممکن بکاهند.
وی افزود: به همین دلیل یک روز از مجموع روزهای برگزاری نمایشگاه کاسته شده و نمایشگاه چهار روزه برپا خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل نوسانات ارزی امکان تعیین نرخ ارز با فاصله زمانی زیادی از آغاز برگزاری نمایشگاه وجود ندارد و انجمن نرخ واحد ارز را برای نمایشگاه مقارن با آغاز نمایشگاه تعیین خواهد کرد و در نرم افزار فروش، اعمال خواهد کرد، بنابراین قیمتها در سایت انجمن صرفا به صورت ارزی نمایش داده خواهد شد.
میرزابابایی با بیان اینکه این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه بینالمللی کتاب پس از نمایشگاه کتاب تهران، دهمین دوره برگزاری خود را پیش رو دارد، گفت: نمایشگاه کتب کاربردی در یک دهه فعالیت، به خوبی توانسته است به پیشرفت کمی و کیفی قابل قبولی دست یابد، این نمایشگاه، همه ساله با افزایش تعداد عناوین، بهبود کیفیت عرضه و فروش کتب، ارتقای روشهای اطلاع رسانی و همکاری با سایر سازمانها، نهادها و دستگاههای مختلف تلاش کرده تا با رویکردی مشتری مدار، سطح رضایتمندی مخاطبان نمایشگاه را بهبود بخشد.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه به عهده انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان است که متشکل از شرکتهای فعال و دارای نمایندگیهای معتبر از ناشران بینالمللی است و حجم عمده عملیات عرضه کتابهای خارجی در ایران توسط اعضای این انجمن انجام میشود.
میرزابابایی با بیان اینکه سایت انجمن به نشانیwww.anjomannasheran.com جدیدترین اخبار و رویدادهای این رخداد فرهنگی را منعکس خواهد کرد، گفت: از مهمترین خدماتی که این سایت به مراجعهکنندگان ارایه میکند میتوان به جستجوی تمام عناوین عرضه شده در نمایشگاه با امکان نمایش اطلاعات جزئی کتاب، امکان جستجوی موضوعی تمام عناوین، امکان دریافت فهرست اکسل تمام کتابها، اطلاع رسانی اخبار نمایشگاه و آشنایی با سوابق انجمن و اعضای آن اشاره کرد.
دهمین نمایشگاه بینالمللی کتب کاربردی و دانشگاهی 28 آبان ماه تا یکم آذر ماه1391 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب برگزار میشود.
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