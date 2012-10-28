زمینه تقویت سازمان های مردم نهاد در کردستان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد استان کردستان اظهار داشت: نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد فعال حوزه جوان استان با هدف توانمند سازی و انتقال تجربیات بین جوانان و همچنین توسعه قابلیت ها و روحیه خود باوری در سمن ها برگزار می شود.

وی جوانان را سربازان واقعی انقلاب در جنگ نرم با دشمنان دانست و افزود: جوانان با توانایی های بالقوه خود و بروز استعدادهای درخشان می توانند در جبهه های فرهنگی وظیفه خطیری را بر عهده داشته باشند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: جوانان سرمایه های نظام اجتماعی و خانواده هستند و باید بیشتر به آنها بها داده شود.

کریمی یادآور شد: رسیدگی به مسائل و مشکلات جوانان مختص به یک دستگاه و ارگان خاصی نیست و باید با تعامل و همه کاری تمام دستگاه های ذیربط این امر محقق شود.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز کار ساختاری در حوزه جوانان صورت نگرفته و نیازمند توجه بیشتر است.

ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان گفت: در استان کردستان ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است.

کریمی اظهار داشت: نیاز است با پیگیری و تعامل فرمانداران و مدیران شاهد ساماندهی امور جوانان در تمام حوزه ها در کردستان باشیم.

وی افزود: نیاز است در حوزه جوانان مدیریت راهبردی وجود داشته باشد تا برنامه ها به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: ایجاد بسترهای لازم و فراهم ساختن راه های هموار برای حضور فعال جوانان و پیشرفت آنها در تمام حوزه ها اصلی ترین برنامه حوزه معاونت فرهنگی جوانان است.

شیوه نامه صدور اعتبار نامه تخصصی سازمان ها تکمیل می شود

کریمی یادآور شد: شیوه نامه و روند فعلی صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد در آینده نزدیک تکمیل می شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با شیوه نامه صدور اعتبار نامه تخصصی سمن ها باید تمام سازمان های مردم نهاد اقدام به تجدید پروانه کنند.

خانه سازمان های مردم نهاد در کردستان تاسیس می شود

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: در آینده نزدیک و با توجه به ظرفیت های موجود در استان کردستان خانه سازمان های مردم نهاد در کردستان تاسیس می شود.

کریمی گفت: فعال سازی شورای هماهنگی در استان نیز یکی دیگر از اقدامات معاونت فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است.

وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی سمن ها، برگزاری نمایشگاه توانمند سازی سازمان های مردم نهاد و راه اندازی سایت اطلاع رسانی معاونت فرهنگی امور جوانان از دیگر اقدامات این حوزه است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان در پایان کرد: نیاز است با تعامل و همکاری هرچه بیشتر فضا را برای پیشرفت و مشارکت سمن های استان فراهم کرد.