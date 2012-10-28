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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

حائری خبر داد:

37 درصد از مدارس قم توسط خیرین احداث می شود

37 درصد از مدارس قم توسط خیرین احداث می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم از احداث 37 درصد از مدارس این استان توسط خیرین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حائری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه حضرت رسول(ص) که توسط یکی از خیرین احداث شده بود بیان کرد: خیرین مدرسه ساز پا به پای نوسازی مدارس برای احداث مدارس در قم تلاش می کنند.

وی گفت: از آغاز انقلاب تاکنون در قم 37 درصد مدارس توسط خیرین و 63 درصد نیز به صورت داخلی احداث شده است.
 
وی بیان کرد: پروژه ساخت مدرسه رسول اکرم(ص) در سال 90 آغاز شد و در سال 91 نیز به اتمام رسید.
 
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم گفت: این مدرسه دارای 6 باب کلاس درس و هشت باب اتاق اداری و جنبی است و در سه طبقه احداث شده است.
 
وی ادامه داد: مدرسه رسول اکرم(ص) دارای مساحت 910 متر مربع است و زیربنای ساختمان اصلی نیز 970 متر مربع است.
 
وی اضافه کرد: با تلاش این خیر کلیه کلاس های این مدرسه هوشمند سازی شدند.
کد مطلب 1730432

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