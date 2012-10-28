«نقره ماهی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ماجرای یک ماهی نقره‌ای را روایت می‌کند که از زندگی تکراری زیر دریا خسته شده و دلش می‌خواهد جای دیگری که این همه آب نباشد و آسان‌تر غذا پیدا کند، برود. نقره‌ماهی فکر می‌کند آن بالا بالاها، دنیای قشنگ‌تر و بهتری باشد. نقره‌ماهی آن‌قدر به آرزوهایش فکر کرد تا بالاخره تصمیمش را گرفت و به طرف آرزوهایش شنا کرد.

در ادامه داستان می‌خوانیم: ناگهان یک موج بلند و بزرگ، او را از جا کند و با خود برد. نقره‌ماهی، گیج گیج گیج شده وقتی به خود آمد موج برگشته بود و او را روی شن‌های ساحل جا گذاشته بود و...

«نقره ماهی» با تصویرگری سید میثم موسوی آراسته و با قیمت هزار و 600 تومان با شمارگان 10هزار نسخه عرضه شده است. این کتاب در 24 صفحه رنگی برای گروه سنی ب (سال‌های اول و دوم دبستان) منتشر شده است.